Todos os jogos de Nintendo 64 e Sega Genesis que ficarão disponíveis no Nintendo Switch Online

Um novo “Pacote adicional” será adicionado ao serviço de assinatura Nintendo Switch Online, trazendo não apenas jogos do Nintendo 64 mas também alguns clássicos do Sega Genesis à biblioteca do Switch.

Com esse novo nível de assinatura, você ainda terá acesso aos jogos de NES e SNES que já são oferecidos no serviço original, mas também poderá jogar os de N64 e Genesis. A Nintendo ainda não divulgou oficialmente o valor da assinatura desse novo pacote do NSO, mas já revelou alguns dos jogos.

Nove títulos do N64 e 14 do Genesis estarão disponíveis com o Pacote adicional em seu lançamento, em outubro. A Nintendo confirmou que outros jogos, como Banjo Kazooie, o Pokémon Snap original e The Legend of Zelda: Majora’s Mask, serão adicionados no futuro.

Isso significa que, além de ter vários jogos clássicos no lançamento, haverá ainda mais conteúdo nos meses seguintes ao lançamento do Pacote adicional.

Confira todos os jogos de N64 e Genesis que estarão disponíveis para o Nintendo Switch Online.

Nintendo 64

Super Mario 64

Mario Kart 64

Star Fox 64

Yoshi’s Story

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Tennis

Dr. Mario 64

Sin and Punishment

WinBack

Sega Genesis

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr Robotnik’s Mean Bean Machine

Ecco the Dolphin

Golden Axe

Gunstar Heroes

Musha

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Strider

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de setembro.