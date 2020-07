Todos os eventos de Hyper Scape em jogo nos quais os espectadores podem votar

O teste técnico do Hyper Scape chegou hoje. Dezenas de streamers estão jogando o novo battle royale com centenas de milhares assistindo, esperando obter acesso via drops.

O cenário estilizado de ficção científica se destaca tanto quanto a jogabilidade vertical em ritmo acelerado. Mas o que torna a entrada da Ubisoft no espaço battle royale única é sua parceria e integração com a Twitch.

O dinâmico battle royale adota a mesma abordagem para seus recursos interativos na Twitch. Os espectadores do Hyper Scape podem ganhar recompensas através de drops e afetar diretamente o jogo votando em eventos. Esses eventos globais afetam todo o mapa, Nova Arcádia, desde a entrega de caixas de itens até a revelação da posição de todos. Após uma contagem regressiva de três segundos, o evento é acionado. Os votos dos assinantes são triplicados.

A integração adicional através do elenco Hyper Scape Crown da extensão Twitch inclui a capacidade de visualizar o carregamento de armas de um streamer, combinar o progresso e as estatísticas do esquadrão.

Aqui estão todos os eventos em que você pode votar enquanto assiste seu streamer favorito jogar Hyper Scape.

Gravidade baixa – altera a gravidade para saltos mais altos e mais longos.

– altera a gravidade para saltos mais altos e mais longos. Salto extra – Os competidores podem fazer vários saltos extras.

– Os competidores podem fazer vários saltos extras. Caixa de suprimentos – Gera caixas especiais de suprimentos em locais aleatórios.

– Gera especiais de suprimentos em locais aleatórios. Munição infinita – Dá aos competidores reservas infinitas de munição.

– Dá aos competidores reservas infinitas de munição. Kit de vida – cria kits de vida.

– cria kits de vida. Revelar – Revela a posição de todos os concorrentes restantes.

– Revela a posição de todos os concorrentes restantes. Acelerador de Tempo de Recarga – Gera aceleradores de tempo de recarga que reduzem o tempo de recarga do hack.

Vincule sua conta do Uplay à sua conta da Twitch e sintonize as streams do teste técnico do Hyper Scape com os drops ativados para ter a chance de experimentar o mais novo battle royale.

Artigo publicado originalmente em inglês por Xavier Johnson no Dot Esports no dia 02 de julho.