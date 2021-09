Todos os atores do filme animado do Mario | Elenco original completo

Em um momento inesperado para a maioria dos fãs da Nintendo, Shigeru Miyamoto apareceu no último Nintendo Direct para dar notícias do filme animado do Mario, que está em desenvolvimento pela Illumination em colaboração com a Nintendo.

Além de anunciar o lançamento mundial para o final de 2022, especificamente em 21 de dezembro de 2022 na América do Norte, Miyamoto também revelou os principais atores que darão voz aos icônicos personagens da franquia. E a internet quebrou.

Comandado por Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach e Charlie Day como Luigi, o elenco pode ser a melhor ou pior coisa a acontecer a esse filme, de acordo com os fãs.

Miyamoto pareceu bem feliz com todos os anúncios e, como não foi mostrado nem um trechinho do filme até o momento, a maioria espera que o elenco estrelado faça jus aos maiores nomes do Mushroom Kingdom nas telonas. Confira o elenco original completo do filme animado de Super Mario, com a lista atualizada à medida que novos nomes forem anunciados.

Elenco de voz de Super Mario

Chris Pratt como Mario

Anya Taylor-Joy como Peach

Charlie Day como Luigi

Jack Black como Bowser

Keegan-Michael Key como Toad

Seth Rogen como Donkey Kong

Kevin Michael Richardson como Kamek

Fred Armisen como Cranky Kong

Sebastian Maniscalco como Spike

Charles Martinet, ator de voz original dos jogos do Mario, e muitas outras vozes clássicas da franquia, também aparecerão no filme em “participações especiais surpreendentes”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de setembro.