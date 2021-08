Splitgate foi recentemente lançado em consoles, trazendo sua jogabilidade única no estilo arena para uma base de jogadores totalmente nova, e sua comunidade cresceu substancialmente.

Sendo uma mistura admitida entre Halo e Portal, os jogadores precisarão permanecer vigilantes enquanto se envolvem em seus tiroteios. O uso de portais permite que os jogadores vejam e manobrem rapidamente pelo mapa.

Cada mapa em Splitgate é abastecido com armas que os jogadores podem adquirir para usar durante a partida, mas a seleção varia de mapa para mapa. Aqui estão todas as armas que você pode usar durante seu tempo em Splitgate.

Todas as armas em Splitgate

Imagem via 1047 Games

Sniper

Imagem via 1047 Games

As armas em Splitgate não escondem seu uso, com seus nomes descrevendo claramente seu uso em batalha. A Sniper é a ferramenta perfeita de alto dano de longo alcance que permitirá que atiradores precisos executem seus inimigos à distância.

Shotgun

Imagem via 1047 Games

A Shotgun vai ser a arma mais importante para combates de curta distância. Com muitos becos de visão e pontos de estrangulamento presentes na lista atual de arenas do jogo, uma Shotgun pode ser muito útil.

Rocket Launcher

Imagem via 1047 Games

Se você está procurando uma arma de alto valor para derrubar os inimigos, o Rocket Launcher é a escolha perfeita. Com seu alto dano e amplo raio de explosão, esta é a arma ideal para limpar uma sala cheia de inimigos.

Railgun

Imagem via 1047 Games

Com potência rivalizando e até mesmo excedendo a do Rocket Launcher, a Railgun é a ferramenta perfeita para atiradores precisos encontrarem no mapa. Esta arma é capaz de derrubar inimigos com um único tiro, então ter a posse dela pode balançar a partida é seu favor.

Pistol

Imagem via 1047 Games

Sua pistola básica. É uma ferramenta útil de alcance ao usar com outra arma de curto alcance e é versátil o suficiente para substituir uma Shotgun para trocas de curto alcance.

Battle Rifle

Imagem via 1047 Games

O Battle Rifle é uma arma de disparo de três tiros com uma mira de longo alcance que é ideal para tiroteios de média e longa distância. Com sua quantidade de dano, deve levar apenas alguns acertos para derrubar seu oponente.

Plasma Rifle

Imagem via 1047 Games

Em Splitgate, o Plasma Rifle atua de forma semelhante ao Assault Rifle, mas com balas de plasma e menos precisão. Este rifle é ideal para lutas de perto, mas também pode ser usado a uma distância média.

SMG

Imagem via 1047 Games

O SMG vai ser seu companheiro de combate de curto alcance com seu manuseio suave e cadência de tiro rápida. As balas não têm o maior dano e, portanto, não são ideais para distâncias mais longas. Mas de perto, esta arma é uma máquina capaz de eliminar vários inimigos em rápida sucessão.

Assault Rifle

Imagem via 1047 Games

Não seria um jogo de tiro sem seu Assault Rifle padrão e é exatamente isso que esta arma é. Se você está atrás de algo completo, você não pode deixar passar o Assault Rifle.

Carbine

Imagem via 1047 Games

O Carbine é um rifle de tiro único com dano adequado e tamanho de carregador bastante grande. Esta arma é aquela que os jogadores podem optar por gerar em alguns modos, o que a torna uma das melhores opções de arma inicial do jogo.

O BFB

Imagem via 1047 Games

Embora a maior parte do combate em Splitgate seja à distância, não há nada mais satisfatório do que derrubar o adversário com uma arma corpo-a-corpo, o BFB. Com uma quantidade de dano incrivelmente alta, a ponta do bastão crescerá quando for travada em um inimigo, permitindo que o jogador salte para frente e cause danos devastadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 05 de agosto.