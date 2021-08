Desde o lançamento para os consoles em 27 de julho, Splitgate tem visto um grande aumento em sua base de jogadores, com novos jogadores entrando na ação JxJ gratuita a cada dia.

O jogo oferece um combate que é uma mistura entre Halo e Portal, com armas clássicas no estilo de arena e a adição de portais para mobilidade.

Os jogadores de primeira viagem aprenderão sobre a história única do jogo em movimento, experimentando as arenas exclusivas onde as equipes lutarão. Aqui estão todas as arenas atualmente disponíveis no beta gratuito de Splitgate.

Todas as arenas em Splitgate

Imagem via 1047 Games

Impact

Imagem via 1047 Games

Embora seja fortemente inspirada em seu mapa de fazenda padrão, Impact tem seu próprio toque da era espacial. Foi convertido em uma arena Splitgate depois de descobrir que os humanos não eram as únicas formas de vida com recursos de viagem de portal.

Oasis

Imagem via 1047 Games

Um resort à beira-mar, Oasis é o único mapa com tema de água em Splitgate que ostenta um estilo arquitetônico único. Este mapa apresenta muitas linhas de visão longas para atiradores e portais de parede altos para viajar.

Lavawell

Imagem via 1047 Games

Em contraste com Oasis, Lavawell é construído em torno de um vulcão vivo que está alimentando o campo de batalha ao redor. O mapa possui uma grande quantidade de artilharia de alto dano, incluindo Rocket Launchers e Railguns que podem ser usados ​​para eliminar rapidamente os inimigos dentro das apertadas áreas externas ao redor do mapa.

Abyss

Imagem via 1047 Games

Se você está procurando por algo grande e aberto, onde pode tanto correr e atirar ou usar uma Sniper, então Abyss é o mapa para você. Atendendo a todos os estilos de jogo, esta caverna subterrânea tem um grande centro aberto onde você encontrará a maior parte da ação acontecendo.

Pantheon

Imagem via 1047 Games

Com a história das viagens de portal de Splitgate ligada a esta área, o templo foi modernizado e a arena atende a 8.000 espectadores. Este é o seu mapa clássico de estilo arena com quatro cantos idênticos e uma Sniper em cada lado.

Olympus

Imagem via 1047 Games

Um dos fatores que tornam a Olympus única é sua posição no céu. Embora isso ofereça muitas maneiras de cair, os jogadores que caem notarão que há alguns portais que podem lhe dar uma segunda chance de voltar à ação.

Highwind

Imagem via 1047 Games

Um mapa inspirado em uma casa na árvore acima da floresta mais alta do Japão, a Highwind é uma arena rápida e cheia de ação, e o menor mapa do jogo. Com apenas um punhado de esconderijos, com certeza haverá combate constante ao lutar na Highwind.

Club Silo

Imagem via 1047 Games

Se você está procurando uma festa em Splitgate, então o Club Silo é o lugar certo. Anteriormente uma base subterrânea de mísseis, o Club Silo é agora um clube vibrante com um grande centro aberto e muitas passagens ao redor do mapa.

Stadium

Imagem via 1047 Games

Prestando homenagem aos gladiadores do passado, esta arena dá seu próprio toque futurístico ao design do estádio. Há variedade quando se trata de distância, permitindo que os jogadores implementem uma variedade de estilos de jogo diferentes.

Atlantis

Imagem via 1047 Games

Se você gosta de bunkers subaquáticos, Atlantis é o mapa perfeito para você. Com uma variedade de salas de tamanhos diferentes, há uma oportunidade de misturar a ação em Atlantis, especialmente usando a ferramenta de portal para definir linhas de visão.

Helix

Imagem via 1047 Games

Se a ação de perto é para você, Helix é o caminho. Com longos corredores e corredores estreitos, você rapidamente ficará cara a cara com seu inimigo, especialmente lutando pelo único Rocket Launcher presente no mapa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 05 de agosto.