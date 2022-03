Tiny Tina’s Wonderlands será multiplataforma?

O lançamento de Tiny Tina’s Wonderlands está cada vez mais próximo e muitos vêm se perguntando sobre as possibilidades multiplataforma do jogo.

Embora a franquia Borderlands não tivesse esse suporte até Borderlands 3, Tiny Tina’s Wonderlands terá suporte a partidas multiplataforma, permitindo que os jogadores de Xbox, PlayStation e PC joguem juntos.

Até agora, o único título da Gearbox Software compatível com multiplataforma era Borderlands 3, e a opção foi adicionada três anos depois do lançamento do jogo. Então, embora pareça normal para muitos jogadores, a opção pode ser um marco para a Gearbox Software. Os próximos jogos da Gearbox podem sempre ser lançados com suporte a multiplataforma se tudo sair como planejado.

Mais detalhes do multiplataforma de Tiny Tina’s Wonderlands devem ser divulgados depois do lançamento. Com base no que acontece em outros jogos, a funcionalidade deve estar habilitada automaticamente e não será preciso fazer nada a mais para que seja ativada. A depender de como o lançamento acontecer e do sucesso que fizer, algumas plataformas também podem enfrentar atrasos ou erros no primeiro dia. Caso você tenha uma experiência ruim com o multiplataforma no primeiro dia, tente novamente quando os servidores estiverem estabilizados.

Tiny Tina’s Wonderlands lança em 25 de março e ficará disponível para PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Além dos novos lançamentos, parece que aos poucos o multiplataforma está se tornando um padrão da indústria. For Honor, por exemplo, passará a ter esse suporte cinco anos depois de lançado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 14 de março.