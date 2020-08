The Game Awards ainda vai acontecer neste ano, mas em formato digital

O The Game Awards não será cancelado nem adiado em 2020, mas será realizado de forma inteiramente digital. O jornalista Geoff Keighley, produtor e apresentador da premiação, confirmou a notícia em entrevista à IGN.

Keighley confirmou que tem “um plano muito interessante para o evento deste ano” e que “será realizado com certeza”, apesar da pandemia de COVID-19.

“Obviamente não teremos 10.000 pessoas fisicamente juntas em um mesmo lugar para o evento, mas… vocês vão entender quando virem como fizemos a gamescom”, disse Keighley, que também apresentará a abertura da gamescom nesta quinta-feira, 27 de agosto.

“Vai ser mais do que eu sozinho em uma sala apresentando os vencedores, com certeza”, explicou Keighley. “É muito importante para mim que o evento [ainda] seja realizado ao vivo, não seja algo pré-gravado. Então estamos trabalhando em algumas formas de apresentar o evento ao vivo e fazer com que ainda seja um espetáculo, mesmo que o público não possa comprar ingressos e estar fisicamente presente na premiação neste ano.”

O The Game Awards tem acontecido todos os anos desde 2015, como uma tentativa de criar o Oscar dos games. A audiência vem aumentando anualmente.

A premiação acontece no início de dezembro de cada ano, então é justo esperar que esse seja o caso para 2020. No ano passado, Sekiro: Shadows Die Twice levou para casa o maior prêmio da noite, o de Jogo do Ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 24 de agosto.