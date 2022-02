Telltale Games mostrará bastidores da sequência de The Wolf Among Us

Bem-vindos de volta ao mundo das fábulas. A Telltale Games fará uma transmissão ao vivo de 30 minutos sobre a próxima temporada da série The Wolf Among Us, incluindo os bastidores do desenvolvimento do jogo. O evento também conta com a estreia do primeiro trailer oficial da nova temporada e mais detalhes do que vem por aí.

O apresentador Geoff Keighley publicou um cartão-postal que diz “Greetings from Fabletown” (“Lembranças de Fabletown”) e revelou que a transmissão acontecerá na quarta-feira, 9 de fevereiro, às 15h BRT. Ela será transmitida no YouTube e na Twitch, para esse conteúdo exclusivo chegar ao máximo possível de fãs da série.

Wednesday, it's finally time: Greetings from Fabletown!



You’re invited to join me for a behind-the-scenes look at The Wolf Among Us 2 #TWAU2



Streaming live Wednesday 2/9, 10am PT on Twitch and YouTube#TheWolfIsBack pic.twitter.com/GoBIUWutMn — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 7, 2022

The Wolf Among Us 2 é uma sequência do mistério episódico da Telltale, que fez sucesso em 2013 e 2014 e foi inspirado na série de quadrinhos Fábulas. A série se passa na cidade fictícia de Fabletown, agora escondida entre os prédios e o movimento da cidade de Nova York. Os jogadores assumem o controle do carrancudo Bigby Wolf, que conhecemos como o Lobo Mau (“Big Bad Wolf”, em inglês) do conto da Chapeuzinho Vermelho.

A sequência foi confirmada em 2017, mas, como a Telltale fechou suas portas um ano depois, o projeto foi dado como perdido pelos fãs. Porém, felizmente, a LCG Entertainment reviveu o estúdio, possibilitando que a empresa e os jogos planejados tivessem mais uma chance.

END OF 2021 UPDATE:



It's been a busy year and things are only going to get more exciting from here. Thanks for being with us on this adventure so far – and we can't wait for what's next.



Have a happy, healthy rest of the holiday season and see all you folks in 2022! pic.twitter.com/D7vzArpfBN — Telltale Games (@telltalegames) December 21, 2021

Esperamos que mais detalhes da segunda temporada de The Wolf Among Us sejam revelados em breve. E, quando houver uma data, que não demore muito a chegar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 07 de fevereiro.