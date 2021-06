Tartarugas Ninja chegando a Brawlhalla em 16 de junho

Em uma revelação antecipada da apresentação do Ubisoft Forward E3 2021, a equipe de Brawlhalla anunciou sua próxima grande colaboração, que trará as Tartarugas Ninja para o jogo.

A partir de 16 de junho, os jogadores podem obter Raphael, Michelangelo, Leonardo e Donatello, com base em seu visual animado do desenho dos anos 1980, no Brawlhalla, com todos os movimentos radicais e pizza que você esperaria das tartarugas mais queridas de todos os tempos.

Os efeitos especiais de KO farão com que Destruidor e o Clã do Pé façam uma aparição, enquanto novos ataques exclusivos terão Mestre Splinter e Casey Jones ajudando as tartarugas também.

Junto com as tartarugas, um novo mapa baseado nos esgotos de Nova York do universo de TMNT também estará disponível. Conteúdo adicional de TMNT, incluindo avatares com o símbolo do Clã do Pé, Krang, e um animado com todos os rostos da tartaruga estarão disponíveis.

Fora da colaboração, um novo evento e modo de jogo também serão adicionados em 16 de junho. O modo Crew Battle dará aos jogadores uma nova maneira de formar equipes e competir entre si no campo de batalha. Todos os itens relacionados ao TMNT permanecerão disponíveis para compra na loja após o término do evento de colaboração, com o modo de jogo e o mapa também disponíveis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 12 de junho.