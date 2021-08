Super Nintendo faz 30 anos e recebe homenagens dos fãs

O Super Nintendo Entertainment System, conhecido como SNES ou Super Nintendo, completou oficialmente 30 anos. O console foi lançado em 23 de agosto de 1991, pouco menos de um ano depois do lançamento original do Super Famicom no Japão.

Vindo depois do popular console NES, o SNES foi um sucesso instantâneo em seu lançamento, e até hoje já vendeu aproximadamente 49,1 milhões de unidades em todo o mundo. Boa parte disso está concentrada nos Estados Unidos, que venderam 23,4 milhões, e no Japão, que vendeu 17,2 milhões, fazendo do Super Nintendo o console mais vendido de sua geração.

On this day 30 years ago, the Super Nintendo Entertainment System launched in North America! What are some of your favorite #SNES games and memories? pic.twitter.com/NjpZqPi9U9 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 23, 2021

Embora tenha sido um sucesso, ele não conseguiu se equiparar a seu antecessor, que vendeu 61,9 milhões de unidades mundialmente. Mas vendeu mais que vários de seus sucessores, incluindo Nintendo 64, GameCube e Wii U.

Muitos vão lembrar dessa fase da “Guerra dos Consoles” com o SNES e o lançamento do Sega Genesis, mas o Super Nintendo conseguiu perdurar mais que seu concorrente, saindo vencedor da era dos 16 bits.

O segundo grande console da Nintendo teve também mais de 50 jogos que venderam mais de um milhão de cópias. São esses os cinco jogos mais vendidos do SNES, com Mario dominando a lista:

Super Mario World: 20,6 milhões de cópias

Super Mario All-Stars: 10,6 milhões de cópias

Donkey Kong Country: 9,3 milhões de cópias

Super Mario Kart: 8,8 milhões de cópias

Street Fighter II: The World Warrior: 6,3 milhões de cópias

A era do SNES é um dos poucos períodos que a Nintendo fez questão de preservar bem nas gerações seguintes de console, com vários dos jogos clássicos no serviço online do Nintendo Switch.

Happt 30th to the tiny gray box that helped shaped how my brain functions. Four of my favs right here https://t.co/qFXgkwHhSd pic.twitter.com/qHEblGfX7q — SSJ4 Gogranta (@grantthethief) August 23, 2021

Em homenagem ao console, os fãs compartilharam hoje suas memórias e jogos favoritos do Super Nintendo, revivendo essas três décadas de história.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de agosto.