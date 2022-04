Sonic Spinball, Shining Force II e Space Harrier II entram para o catálogo do Mega Drive do Nintendo Switch Online

Como previsto, após a conclusão da manutenção do Nintendo Switch Online, foram adicionados três novos jogos ao catálogo do Sega Genesis (Mega Drive), disponível com a assinatura do Pacote Adicional. Sonic Spinball, Shining Force II e Space Harrier II já estão disponíveis para os assinantes do serviço Nintendo Switch Online com Pacote Adicional.

Sonic Spinball é o nome mais atrativo da lista, pois traz outro clássico da série Sonic ao Switch e permite que os jogadores tentem derrotar a máquina de pinball gigante do Dr. Robotnik com mecânicas inspiradas no jogo de fliperama.

Também é muito bom para os fãs de Shining Force, pois o jogo original já estava disponível no NSO e agora a sequência desse RPG tático clássico também está. E Space Harrier II, jogo de tiro retrô, é mais um título do lançamento original do console.

Desta vez, os jogos adicionados à versão japonesa do NSO são os mesmos da versão ocidental, então nenhum fã ficará de fora de um exclusivo regional.

Para ter acesso aos jogos do Mega Drive no Switch, você precisa assinar o Nintendo Switch Online + Pacote Adicional, que é como uma versão premium do NSO e custa R$262,99 por ano. O pacote habilita os consoles comuns, Nintendo Entertainment System e SNES, além de Mega Drive, Nintendo 64 e DLCs de Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 22 de abril.