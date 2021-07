Smash Summit 11 é o primeiro torneio de Super Smash Bros. a superar o prêmio de US$ 100.000 e com tempo para aumentar

O Smash Summit 11, Beyond the Summit, quebrou todos os recordes no cenário de esportes eletrônicos da franquia, tornando-se o maior prêmio da história do Super Smash Bros. e a primeira competição do jogo a atingir um prêmio de US$ 100.000. Os marcos acontecem logo após a segunda rodada de crowdfunding por fãs que querem ajudar a patrocinar a entrada de seus jogadores favoritos no evento.

THE FIRST EVER ONE HUNDRED THOUSAND DOLLAR SMASH BROS TOURNAMENT WILL BE @BTSSMASH SMASH SUMMIT 11 pic.twitter.com/pMj2UbAhpw — Andrew Nestico 🐼🌎📊 (@PracticalTAS) July 3, 2021

A temporada de votação da Summit é uma época agitada na comunidade Melee, com jogadores e streamers usando todos os desafios, truques e incentivos para tentar fazer com que suas comunidades garantam um lugar no evento.

O crowdfunding, como evidenciado por seu nome, permite que os fãs votem em seus jogadores favoritos na lista de votação, gastando dinheiro em mercadorias ou assinando o canal BTS Smash Twitch. Embora existam votos livres, a comunidade de um jogador organiza a maioria dos votos e os distribui estrategicamente em grandes movimentos de “Genkidama” para tentar garantir uma vaga.

O processo é dividido em três segmentos diferentes, com dois jogadores escolhidos a cada dois dias após o início do período de votação. Hungrybox e Logan “LSD” Dunn foram os dois primeiros jogadores votados neste ano, com Axe e Dawud “Aklo” Rahman entrando junto com o aumento recorde.

No total, toda a arrecadação para o prêmio do torneio também ajudou a financiar alguns dos conteúdos mais elaborados que os fãs verão na stream, como Mario Party (mas com dinheiro de verdade) e as sempre populares noites da máfia.

Com apenas duas vagas restantes no tabuleiro, o movimento pelo Nick Yingling tem o homem comum do Arizona bem à frente de S2J, n0ne e Wizzrobe. O período final de votação termina em 5 de julho, e você pode encontrar os detalhes completos da votação na página smash.gg do Smash Summit 11.

Antes deste evento, Smash Summit 5 foi o maior prêmio para qualquer evento Smash, na frente dos US$ 83.758 em 2017, e foi o único evento Summit entre os cinco primeiros lugares da lista, de acordo com Esports Earnings.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 03 de julho.