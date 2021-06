Sakurai confirma que não haverá mais lutadores DLC para Super Smash Bros. Ultimate após o segundo Fighters Pass

Masahiro Sakurai, diretor de Super Smash Bros. Ultimate, confirmou que não haverá mais novos personagens DLC para o jogo quando o segundo Fighters Pass estiver completo.

O anúncio foi feito ao fim da transmissão de revelação de Kazuya, que mostrou os ataques e visuais alternativos do personagem, além de confirmar sua data de lançamento. O 11º lutador DLC de Smash se junta ao elenco no dia 29 de junho.

Isso significa que os fãs de Smash só terão mais um novo lutador após esses quase três anos de vida do jogo, que agora já conta com personagens conhecidos como Banjo Kazooie, Steve e muito mais em seus dois enormes pacotes de DLC. Mas isso pode mudar no futuro, caso a Nintendo decida lançar um terceiro Fighters Pass.

Ainda não se sabe quem será o último lutador, mas, após uma transmissão recente, tivemos certeza de que personagens como Dante, Shantae e Lloyd estão fora de cogitação. Aos fãs de Smash, resta esperar para saber quem será o último lutador desse grande jogo.

A comunidade espera saber mais sobre o último personagem quando o final do ano estiver mais próximo, mas a data do anúncio ainda não foi divulgada e dependerá da situação atual da pandemia de COVID. Até lá, só precisamos ter paciência para descobrir qual personagem vai encerrar o ciclo do jogo com chave de ouro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 28 de junho.