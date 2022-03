Review: Kirby and The Forgotten Land é Kirby em seu melhor

Já se passaram quatro anos desde que o último jogo principal de Kirby, Kirby Star Allies, foi lançado no Nintendo Switch, oferecendo a fanfarra típica que se poderia esperar de um jogo Kirby. Kirby Star Allies apostou no seguro no início do ciclo de vida do Nintendo Switch para preencher a grande lacuna rosa de Kirby que os fãs esperavam por enquanto.

Kirby está de volta na mais nova edição da franquia, Kirby and The Forgotten Land, e promete ser maior e melhor do que nunca. Os jogos Kirby até este ponto sempre estiveram em um espaço 2D, mesmo quando os próprios visuais eram 3D. O personagem andaria da esquerda para a direita como em um jogo do Mario até que um nível fosse concluído e o jogador passasse para o próximo. Nunca houve uma sensação de liberdade ou uma evolução da fórmula realmente por mais de 20 anos, até agora.

Com o lançamento de Kirby and the Forgotten Land, Kirby finalmente entra em sua nova era em seu primeiro passeio em 3D, e pode ser apenas uma de suas melhores aventuras até agora.

Diversão para toda a família

Ao carregar o jogo pela primeira vez, os jogadores terão a opção de dois modos distintos para escolher: Wild Mode, que é sua típica aventura Kirby, e Spring-Breeze Mode, o modo mais fácil do jogo voltado para crianças e famílias que procuram desfrutar do jogo em um ritmo mais lento.

Ambos os modos oferecem o mesmo jogo e todo o conteúdo estará disponível, não importa o que você escolher. Mas a diferença na escolha oferece maneiras variadas de jogar, dependendo do seu nível de habilidade, idade ou como você gosta de jogar esses jogos.

Isso não quer dizer que o jogo não seja desafiador, no entanto. Longe disso. O Wild Mode pode ter alguns momentos difíceis e lutas contra chefes à medida que você avança no jogo. Embora os primeiros níveis possam parecer simples de vencer e a maioria dos objetivos sejam gerenciáveis, assim que você entrar no Mundo 2 em diante, prepare-se para missões mais confusas, lutas mais difíceis e minijogos quase impossíveis que não serão tão facilmente superáveis.

Mesmo com este nível de dificuldade, porém, o jogo não possui um sistema de vida. Em vez disso, você perderá várias moedas caso pereça em qualquer nível e reinicie no início da área em que entrou recentemente, embora sem nenhum dos itens colecionáveis ​​​​que possa ter encontrado durante sua partida. Perder moedas também não parece ruim no começo até você perceber quantas você precisa para desbloquear alguns recursos perto do final, então tente se manter vivo o máximo que puder e colete todas as moedas que você vê.

Junte esses modos com o recurso cooperativo de Forbidden City, que permite que um segundo jogador participe da diversão e ajude Kirby, e a Nintendo basicamente forneceu uma maneira de pais e filhos jogarem juntos nesta missão épica. Quando no modo cooperativo, a câmera e o segundo jogador sempre seguem Kirby, para que um pai possa facilmente se encarregar de Kirby para liderar seu filho no jogo ou fornecer uma plataforma para dois jogadores se ajudarem a encontrar todos os segredos ao longo de cada mundo.

Embora isso possa parecer perfeito para crianças e pais, qualquer outra pessoa pode não aproveitar totalmente o modo cooperativo como é. Como a primeira pessoa tem controle total sobre a câmera e para onde os jogadores vão, o segundo jogador é arrastado para o passeio sem poder assumir a liderança ou aproveitar o jogo em seu próprio ritmo. O modo cooperativo também não tem modo online e é restrito apenas ao jogo local.

Uma fuga da norma

Image via Nintendo

Uma vez que os ajustes de dificuldade são resolvidos, e você finalmente entra no jogo, você começará a ver o quão diferente Forgotten Land é dos jogos Kirby anteriores. O mundo 3D quebra qualquer convenção Kirby até agora e faz você questionar para onde ir e o que você precisa fazer para encontrar cada pequena coisa oferecida.

Não espere que esta seja a aventura Super Mario Odyssey de Kirby, como muitos pensaram inicialmente no trailer. O jogo ainda tem mundos distintos e estruturas de nível que você precisa seguir com cada mundo tendo seus próprios colecionáveis ​​e missões para completar. Em vez disso, pense em Forgotten Land como a própria versão de Kirby de Super Mario 3D World:

O jogo é projetado em torno de uma grande área abrangente com níveis menores dentro dela, todos com seus próprios temas e estéticas que são completamente diferentes do anterior. Cada mundo tem um chefe que você precisa vencer no final para progredir no jogo.

Não deixe que isso o desanime se você estava esperando por algo maior. Esses mundos têm uma tonelada de segredos que ainda temos que descobrir. Quando você carrega em um mundo no início, você recebe uma série de missões para completar para libertar Waddle Dees, a versão do jogo das Green Stars de 3D Land que desbloqueia mundos e chefes mais tarde. Algumas dessas missões não oferecem dicas, e você estará constantemente repetindo mundos de novo e de novo quando desbloquear novas Copy Abilities para obter Waddle Dees ou missões que você pode ter perdido na primeira vez.

Se você é do tipo que gosta de coletar tudo na primeira vez em um nível antes de passar para o próximo, convém moderar suas expectativas e jogar o jogo casualmente antes de voltar mais tarde depois de desbloquear recursos para finalmente encontrar tudo ao longo do jogo inteiro.

Novos poderes

Image via Nintendo

Não seria um jogo Kirby sem seus poderes, ou as Copy Abilities. Forbidden Land traz de volta um grande número de favoritos dos fãs, além de adicionar algumas novas opções, junto com a nova habilidade Mouthful Mode, que permite que Kirby assuma itens como um carro, cone de trânsito e muito mais para progredir ao longo do nível e desbloquear segredos que de outra forma seriam inacessíveis.

Mouthful Mode basicamente atua como o ponto de venda para este jogo Kirby semelhante aos robôs em Kirby: Planet Robobot. E enquanto alguns níveis podem ser concluídos sem precisar usá-los, os completistas precisarão dominar todos eles para obter tudo o que é oferecido.

Quanto às Copy Abilities usuais pelas quais a série é conhecida, Forgotten Land sacode um pouco a fórmula, permitindo que você suba de nível essas habilidades para desbloquear novos ataques e visuais para Kirby à medida que ele progride no jogo. A maioria desses desbloqueios está escondida atrás da progressão, então os jogadores precisarão correr até o 100% para ver tudo o que o jogo tem a oferecer.

Ainda não mencionamos os inúmeros recursos opcionais do jogo, como os vários minijogos espalhados pelo mapa que são desbloqueados com o tempo, que é necessário vencer para obter os materiais necessários para aumentar suas Copy Abilities. Há também a Waddle Dee Town, que se desenvolve lentamente à medida que você salva mais Waddle Dees e completa objetivos para lhe dar mais opções. Há simplesmente muito o que fazer. Muito mais do que potencialmente qualquer jogo Kirby anterior, que apenas torna o jogo uma delícia do início ao fim.

Quase esqueci…

Image via Nintendo

Forgotten City é um jogo notável de Kirby. De alguma forma, ele mantém a mesma fórmula pela qual a série principal é conhecida, desde seus poderes até seus lindos visuais, além de adicionar novos elementos, como mundos 3D e novos recursos para criar um bom pacote.

Embora voltar a alguns mundos possa parecer um pouco repetitivo para alguns, o jogo oferece um desafio distinto para quem o procura, além de permanecer acessível para famílias que desejam jogar um jogo fofo e colorido juntos. O salto de Kirby para o 3D foi estelar, mas não podemos deixar de imaginar o que virá a seguir para a bolinha rosa quando vermos seu próximo jogo principal no futuro.

Enquanto alguns de nós esperamos ver Kirby se aventurar no espaço dos jogos de mundo aberto, Kirby sempre se destacou em fazer o que faz de melhor. Forgotten Land prova que nem toda série principal precisa ser um jogo de mundo aberto para oferecer quantidades estelares de diversão, humor e originalidade e pode continuar se inventando e adicionando novos recursos para seu público, jovem e velho, para aproveitar os próximos anos.

Final score 8/10

Disclaimer: Um código para o jogo nos foi fornecido por cortesia da Nintendo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 23 de março.