Resultados do Game Awards do Dot Esports

É aquela época do ano novamente. E embora o The Game Awards sempre agrade, pensamos em compartilhar nossas principais escolhas do ano.

Os jogos escolhidos foram todos indicados pelos escritores da Dot Esports. As indicações mais populares foram então votadas para determinar o vencedor.

Alguns grandes títulos foram lançados em 2021, incluindo Halo Infinite, Resident Evil Village e favoritos inesperados como It Takes Two e Kena: Bridge of Spirits. A pandemia forçou muitos desenvolvedores a adiar seus jogos para o final de 2021 ou 2022, portanto, embora haja muitos jogos bons indicados para o prêmio de 2021, 2022 também parece promissor para o lançamento de jogos.

As indicações ao Game Awards têm 30 categorias, nós reduzimos apenas para aquelas que abrangem o coração dos jogos. Aqui estão os melhores jogos (times e atletas) do ano, de acordo com a Dot Esports.

Jogo do ano

Empate: Resident Evil Village e It Takes Two

Imagem via Capcom

Os vencedores do Jogo do Ano ficaram empatados de acordo com nossos redatores. Tanto Resident Evil Village quanto It Takes Two receberam a maioria dos votos. Ambos os jogos foram altamente considerados, embora Resident Evil Village tivesse mais hype do que It Takes Two.

Melhor direção de jogo

Vencedor: It Takes Two

Imagem via Electronic Arts

It Takes Two foi um dos maiores jogos multijogador do ano e todos os que o jogaram deram ótimas críticas. A loja da Steam cita mais de 50.000 comentários positivos. O que há de mais exclusivo neste jogo é que apenas uma pessoa precisa comprá-lo e o segundo jogador usa uma cópia espeical do seu amigo.

Melhor Direção de Arte

Vencedor: Kena: Bridge of Spirits

Adquirido pela loja PlayStation ou no Epic Launcher, Kena: Bridge of Spirits enfeitou as telas de jogadores em todo o mundo e nos deixou maravilhados com sua beleza. A paisagem é linda e os personagens são tão fofinhos quanto os da Disney, incluindo criaturinhas fofas chamadas Rot. Eles são tão fofos que você não pode deixar de querer apertar um.

Melhor em andamento

Vencedor: Final Fantasy XIV Online

Imagem via Square Enix

Os fãs ficaram tão entusiasmados em colocar as mãos em Endwalker, a nova expansão para este jogo, que ficar preso em uma fila parecia uma invasão à Roma. Apesar dos erros que as pessoas estão recebendo nas filas, este jogo de 2013 está mais popular do que nunca e tem uma das melhores comunidades de games.

Melhor jogo para celular

Vencedor: Pokémon UNITE

Imagem via Pokémon Company

Quando a Nintendo divulgou detalhes sobre um MOBA de Pokémon, os fãs da franquia ficaram coçando a cabeça. Mas acontece que Pokémon UNITE foi um sucesso instantâneo para aqueles que amam MOBAs. O jogo foi lançado para dispositivos móveis logo após ser lançado no Switch e se tornou popular desde então.

Melhor jogo de ação

Vencedor: Halo Infinite

Imagem via 343 Industries

Embora a campanha solo ainda seja recente, os escritores da Dot Esports reuniram-se muitas noites para jogar a versão multijogador do jogo, e eles estão se divertindo muito com isso. Agora que a campanha foi lançada, muitas pessoas estão começando a colocar as mãos nela, e as primeiras análises prometem que a campanha corresponderá às expectativas dos fãs.

Melhor jogo para a família

Vencedor: Mario Party Superstars

Imagem via Nintendo

Mario Party Superstars é o mais recente de uma franquia muito amada de jogos Mario Party, e também não decepciona. A jogabilidade é divertida e envolvente para qualquer faixa etária e é uma ótima maneira para os pais brincarem com seus filhos.

Melhor Multijogador

Vencedor: Halo Infinite

Imagem via Microsoft / 343 Studios

Como afirmado anteriormente, a Dot Esports está se divertindo muito com o modo multijogador de Halo Infinite desde que foi lançado como uma surpresa no final de novembro. Já começou a aparecer na rota competitiva com o renascimento do Halo Championship Series, que atraiu alguns grandes nomes do Esport.

Jogo Mais Antecipado

Vencedor: Elden Ring

Imagem via Bandai Namco

Este RPG de ação é muito aguardado pelos fãs de Dark Souls e BloodBorne. Muitos esperam ver melhor o jogo no The Game Awards. A data de lançamento inicial deveria ser em novembro, mas o jogo agora está definido para ser lançado em 25 de fevereiro de 2022.

Melhor jogo de Esport

Vencedor: VALORANT

Imagem via Riot Games

Com o VCT Champions ainda em andamento, havia muito o que amar nos Esports de VALORANT este ano. Embora a pandemia tenha causado muitos problemas para a Riot, seus eventos continuaram conforme planejado e os fãs puderam assistir a algumas grandes competições.

Melhor atleta de Esport

Vencedor: s1mple

Foto via BLAST Premier

Oleksandr “s1mple” Kostyliev costuma ser considerado um dos melhores jogadores de CS:GO do mundo. Ele tem uma história incrivelmente longa no Esport e está com Natus Vincere desde 2016. Uma rápida olhada na seção de resultados em sua página da Liquipedia mostrará o quão forte ele é, já que há muitos primeiros lugares.

Melhor equipe de Esport

Vencedor: Cloud9

Foto via Riot Games

Infelizmente para a Cloud9, sua equipe de VALORANT perdeu para Team Liquid no VCT Champions. Mas pelo menos a equipe de League of Legends da organização chegou à fase eliminatória do Campeonato Mundial de 2021. O próximo empreendimento da organização é Halo. A C9 foi uma das primeiras equipes a anunciar que teria uma equipe de Halo e ganhou um skin em Halo Infinite.

Melhor jogo em que você é péssimo

Vencedor: League of Legends

Imagem via Riot Games

O vencedor desta categoria foi esmagadoramente League of Legends. Os MOBAs são um jogo fácil de aprender e difícil de dominar, com o qual muitas pessoas encontram dificuldades. Acontece que cerca de 60% dos nossos eleitores também encontram essas dificuldades.

Pior Jogo do Ano

Perdedor: New World

Imagem via Amazon Games

Infelizmente para o New World, os erros que afetavam o jogo foram corrigidos rapidamente, mas essas atualizações trouxeram novos erros de quebra de jogo. Os jogadores poderiam ter aproveitado muito mais antes abandonarem o jogo. Embora os desenvolvedores pareçam finalmente estar colocando o jogo de volta nos trilhos, é tarde demais para muitos jogadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 09 de dezembro.