Remnant: From the Ashes está gratuito na Epic Games, mas apenas hoje

A Epic Games está oferecendo aos fãs um jogo grátis todos os dias durante as férias, e hoje é a vez de Remnant: From the Ashes. O jogo base está disponível gratuitamente até as 13h de amanhã, enquanto as expansões e edições também têm um preço reduzido até o próximo ano.

Remnant: From the Ashes é a mais recente adição no Natal da Epic Games, que dará um novo jogo todos os dias até 30 de dezembro. Além disso, a loja também está hospedando vários descontos que variam entre 10 e 95 por cento, de acordo com ao seu site. E, ainda por cima, “todo jogo completo acima de R$ 59,99 tem um cupom de R$ 40 de desconto”, diz seu site.

Remnant: From the Ashes pode parecer o cruzamento de Dark Souls com um shooter de espólio, e os fãs que jogaram os dois tipos de jogos sentirão a familiaridade. Enquanto a mecânica de cura lembra os jogadores do Estus Flask e das fogueiras de Dark Souls, seu sistema de espólio também vem com uma familiaridade que os jogadores podem detectar na franquia The Division da Ubisoft ou no shooter 2021 da People Can Fly, Outriders.

Embora o jogo base seja gratuito, os jogadores também podem pegar os DLCs Pântanos de Corsus e Paciente 2923 pela metade do preço. A Edição Completa do jogo também tem 50% de desconto e todos os descontos valem até 6 de janeiro. Isso significa que os jogadores podem experimentar o jogo enquanto é gratuito e decidir investir nele mais tarde.

Além de Remnant: From the Ashes, a Epic também distribuiu Shenmue III e Neon Abyss. Os jogadores podem pegar Remnant: From the Ashes até às 15h do dia 19 de dezembro, quando a empresa também revelará o próximo jogo da venda.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 18 de dezembro.