Quem deve ser a nova cara de PogChamp?

A Twitch removeu o emote PogChamp, um dos mais populares da plataforma, nesta semana, após certos comentários feitos pelo produtor de conteúdo que é a cara do emote, Ryan “Gootecks” Gutierrez.

Quando um grupo de apoiadores do presidente estadunidense Donald Trump invadiu a sede do legislativo dos EUA, Gutierrez questionou no Twitter se a “revolta popular” continuaria, insinuando apoio à invasão.

Algumas horas depois, a Twitch anunciou que retiraria o emote da plataforma. E, em uma sequência de tweets, acrescentou que pretende “trabalhar em conjunto com a comunidade no design de um novo emote” para usar nos “momentos de maior empolgação da Twitch”.

We will work with the community to design a new emote for the most hype moments on Twitch. — Twitch (@Twitch) January 7, 2021

A imagem icônica do PogChamp é conhecida pela maior parte das pessoas que costumam passar algum tempo na Twitch. Com a boca e os olhos bem abertos, como se visse algo milagroso, PogChamp representa a cara que todos fazemos quando alguém consegue realizar o impossível.

O emote se tornou tão icônico que ganhou algumas derivações, como Poggers e PogU. Aliás, a Twitch chegou a um ponto em que vários canais com emotes ativos para inscritos têm suas próprias versões especiais de “Pog”.

Então, com a comunidade à frente da missão, qual é a próxima evolução de PogChamp? Não levou muito tempo, depois da remoção do emote, para que as mentes criativas do Twitter criassem algumas ideias.

A primeira, e talvez mais óbvia, ideia para encontrar o novo PogChamp é realizar uma espécie de competição.

Todos do mundo dos games têm seu próprio PogChamp e vários streamers têm suas próprias versões do emote PogChamp. Se a Twitch recebesse sugestões dos usuários, poderia reduzir as opções e a comunidade poderia ajudar a plataforma na decisão do novo Pog. Poderia haver um sistema de votação em várias etapas ou algum outro formato que engajasse os usuários em redes sociais, além de ajudar a resolver o enigma do Pog de forma criativa.

Mas pode ser que haja outro plano mais complexo em desenvolvimento.

Sean “day9” Plott publicou no Twitter que uma possível solução para o novo PogChamp seria a Twitch “criar uma base de dados de rostos de streamers ou comuns”.

“Toda vez que alguém digitar PogChamp, um desses rostos aparecerá de forma aleatória”, sugeriu ele. “Seria uma ótima forma de fazer parecer que há uma multidão quando o chat começa a comentar com váarios PogChamp, além de fazer com que o significado do emote pareça mais ligado a todos nós.”

Em apenas 12 horas, a ideia ganhou força nas redes sociais. Mas talvez o mais importante a favor dela é que tem o apoio de, ao menos, um conhecido funcionário da Twitch.

Quem retweetou e comentou a ideia de Plott foi djWHEAT, líder de desenvolvimento de criadores da Twitch, mostrando forte apoio ao plano.

I will champion this idea all day and all night. Also, I love Sean’s brain. https://t.co/fk6jimYhih — djWHEAT (@djWHEAT) January 7, 2021

“Eu vou levantar a bandeira dessa ideia dia e noite”, disse djWHEAT. “Além disso, amo como funciona a mente de Sean.”

Apesar de a ideia de um PogChamp com diversos rostos, formas, estilos de cabelo, etnias e gêneros ser intrigante, pode também ser difícil de executar de um ponto de vista logístico. Mas, se a plataforma conseguir fazer isso acontecer, o sentimento de estar em um mar de indivíduos diferentes uns dos outros nos momentos mais climáticos da Twitch pode ser ainda mais amplificado do que já era com o PogChamp.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 07 de janeiro.