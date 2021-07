Que tipo de Steam Deck você deve comprar?

Com as notícias empolgantes do console portátil Steam Deck da Valve, os compradores em potencial estão ansiosos para colocar as mãos no hardware, que será lançado em dezembro. Junto com o anúncio, veio a notícia de que o Steam Deck virá em três versões diferentes, cada uma sendo uma atualização direta da anterior. Aqui estão as diferentes versões, seus itens complementares e diferenças em design e hardware.

Steam Deck de 64GB

Screengrab via válvula

A primeira e mais barata versão começa em US $ 399. Ele vem com o estojo de transporte padrão e 64 GB de armazenamento MultiMediaCard integrado (eMMC). Embora não haja nada inerentemente errado em ter uma mentalidade minimalista para jogos portáteis, algumas pessoas podem achar que 64 GB é um tamanho de armazenamento muito pequeno para aproveitar ao máximo este console.

Além disso, as soluções de armazenamento eMMC funcionam como peças de hardware lentas e baratas para manter os custos baixos em detrimento do tamanho e da velocidade do armazenamento. Claro, ser mais acessível é exatamente para o que esta versão do Steam Deck foi feita, mas ainda assim vale a pena levar em consideração.

Todas as três versões do Steam Deck permitem que você atualize seu armazenamento com um slot MicroSD e apresentam a mesma CPU, GPU e RAM, o que significa que o desempenho não será diferente entre as versões do Steam Deck além do armazenamento.

256GB Steam Deck

Screengrab via válvula

A segunda versão do Steam Deck custa US$ 529. Ele vem com a maleta de transporte padrão, um pacote de perfil da comunidade Steam de bônus e armazenamento maior e mais rápido.

A solução de armazenamento nesta versão é uma unidade de estado sólido (SSD) de 256 GB usando a arquitetura NVMe. O tamanho maior se traduz em mais espaço para jogos, mas a diferença nas velocidades de gravação entre o armazenamento eMMC e o armazenamento SSD é decididamente monstruosa, com o armazenamento SSD frequentemente atingindo até 10 vezes a velocidade de gravação de seu homólogo eMMC.

Essa diferença na capacidade de armazenamento terá um grande efeito não apenas no número de jogos que o Steam Deck será capaz de armazenar fora da caixa, mas na velocidade com que ele pode acessá-los.

512GB Steam Deck

Screengrab via válvula

A terceira e mais cara versão do Steam Deck é vendida por US$ 649. Esta versão vem com uma bolsa de transporte exclusiva, pacote de perfil da comunidade Steam, vidro antiofuscante, um tema de teclado virtual exclusivo e um SSD NVMe de 512GB com o armazenamento mais rápido das três versões.

O espaço de armazenamento extra e a velocidade são bons, mas é claro, o slot MicroSD pode conseguir isso nas outras versões. O verdadeiro mimo desta versão é o vidro anti-reflexo e outros extras exclusivos.

O Steam Deck será enviado em dezembro e estará disponível para pré-venda a partir de 16 de julho, 14h no site Steam. Durante as primeiras 48 horas, apenas contas Steam que fizeram uma compra Steam antes de junho de 2021 serão elegíveis para a pré-encomenda. Esta medida de segurança extra visa tornar o scalping menos intrusivo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Everett Zarnick no Dot Esports no dia 15 de julho.