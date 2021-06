Quantos jogadores haverá no modo multijogador de Halo Infinite?

Halo Infinite será lançado oficialmente na temporada de férias de 2021 e a parte multijogador do jogo será totalmente gratuita.

Então, quantos jogadores haverá no total no modo multijogador? Bem, isso vai variar dependendo do modo de jogo que você está jogando.

Em Big Team Battle, um marco da franquia Halo, Infinite permitirá que até 24 jogadores joguem em um lobby, 12 em cada equipe. Para seus modos regulares de extermínio, os jogos provavelmente serão quatro contra quatro ou números semelhantes, e os modos competitivos serão com certeza quatro contra quatro. Com a mecânica de movimento como escalar e sprint retornando de Halo 5, é fácil ver uma lacuna de habilidade decente no jogo competitivo entre aqueles que podem dominar a mecânica de movimento e aqueles que não podem.

Mas Big Team Battle é o que deixa os jogadores entusiasmados com a experiência de Halo Infinite. Com dispositivos totalmente novos como Grappleshot, Threat Sensor e Repulsor, haverá toneladas de novas mecânicas para os jogadores usarem de maneiras criativas.

Afinal, criatividade é o que define a franquia Halo. Foi um pioneiro em permitir que os jogadores tivessem muitas opções criativas em jogos personalizados e o Forge lançado com Halo 3 permitia que os jogadores criassem seus próprios mapas. Mesmo nos modos competitivos, os melhores jogadores são aqueles que pensam por si próprios e usam toda a mecânica que lhes é dada para obter pequenas vantagens.

Ainda assim, a lista de reprodução Big Team Battle promete ser a maior que já existiu em Halo Infinite. A diversão está no caos, com veículos e armas poderosas distribuídas como doces no Halloween. Nisso, parece que o Infinite pode mais do que entregar, pelo menos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Hunter Cooke no Dot Esports no dia 15 de junho.