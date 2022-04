LEGO Star Wars: The Skywalker Saga finalmente chegou, trazendo os nove episódios da franquia Star Wars. Cada episódio traz locais e momentos icônicos do respectivo filme, permitindo que você explore 24 planetas da galáxia. A quantidade de conteúdo de The Skywalker Saga é impressionante e vai manter os fãs ocupados por um bom tempo. Mas quanto tempo demora para zerar LEGO Star Wars: The Skywalker Saga?

The Skywalker Saga conta com nove episódios, divididos em três trilogias. Você pode selecionar o primeiro episódio de qualquer trilogia no início do jogo, e vai acabar desbloqueando todos eles em algum momento. Cada episódio leva entre duas e três horas, somando cerca de 18-20 horas para concluir a campanha principal do jogo. Mas jogar a história principal só habilita cerca de 25% dos itens, o que significa que aqueles que gostarem de concluir tudo levarão muito mais tempo.

Para chegar aos 100% do jogo, se gasta aproximadamente 76-80 horas. Será preciso explorar todos os planetas e níveis para encontrar todos os itens, usando diversos personagens. Essa parte da experiência pode ser divertida, mas prepare-se, pois a jornada será intensa.

Os jogadores mais casuais ainda terão muito o que aproveitar em The Skywalker Saga, enquanto os que gostam de concluir todas as conquistas terão muitos desafios pela frente. Lembre-se de que o mais importante é se divertir e vá explorar a galáxia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 04 de abril.