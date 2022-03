Quando The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 será lançado?

A sequência de The Legend of Zelda: Breath of the Wild da Nintendo está entre os jogos mais esperados do ano. E embora as pré-vendas de Breath of the Wild 2 já estejam disponíveis na Nintendo Store e na Amazon, a data de lançamento do jogo ainda não está definida.

Se você observar a pré-venda do jogo na Amazon, ela informará que o jogo será lançado em 31 de dezembro de 2022. Mas a data é simplesmente um espaço reservado. Em um relatório financeiro do terceiro trimestre de 2022, a Nintendo confirmou a intenção de lançar o jogo até o final de 2022.

A empresa não foi mais específica do que isso durante seu relatório que saiu no início de fevereiro. Além disso, o nome exato do jogo em si ainda não foi determinado. No relatório da empresa, é referido como “A sequência de The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

Apesar de não ter um nome ou uma data de lançamento exata, o hype do jogo está no teto. No ano passado, o jogo ganhou o prêmio E3 2021 de Jogo Nintendo Mais Antecipado e foi indicado para Jogo Mais Antecipado no The Game Awards nos últimos dois anos.

O jogo está em desenvolvimento desde 2017, após o lançamento do original, e foi apresentado pela primeira vez pela Nintendo na E3 em 2019.

Este artigo será atualizado quando a Nintendo anunciar uma data oficial de lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 07 de março.