Está finalmente chegando, mas quando The House of the Dead Remake será lançado?

A Forever Entertainment revelou The House of the Dead: Remake como um plano desde 2019, mas vários atrasos ocorreram por anos. Quando a Forever Entertainment revelou a data de lançamento inicial de 4 de março no trailer de The House of the Dead: Remake, os fãs ficaram empolgados com o remake do jogo de tiro de zumbis no estilo arcade. A data de lançamento de 4 de março foi adiada novamente, no entanto.

Dadas as constantes mudanças na data de lançamento oficial combinadas com a emoção natural do remake do jogo de tiro de zumbis, muitos se perguntam quando este jogo será lançado.

Quando é a data de lançamento de The House of the Dead: Remake?

The House of the Dead: Remake está programado para ser lançado no Nintendo Switch em 7 de abril de 2022, de acordo com o último trailer. Esta data está preparada para ser a data final de lançamento do remake altamente antecipado.

Assumindo que o lançamento siga a data programada, não será uma espera muito longa para um dos clássicos atiradores de trilhos e uma nostalgia para aqueles que cresceram jogando o jogo no arcade.

Ainda assim, dada a filmagem do jogo vista no trailer inicial, se o jogo enfrentar mais atrasos, provavelmente será por um bom motivo. The House of the Dead: Remake parece fazer justiça aos fãs do original, e os desenvolvedores podem precisar de mais tempo para concluí-lo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Sage Datuin no Dot Esports no dia 06 de março.