Quando Sonic Origins será lançado?

A Sega acaba de anunciar seu mais novo lançamento de jogos retrô do Sonic the Hedgehog através de Sonic Origins, uma coleção de títulos icônicos da série da década de 1990.

Sonic tem estado ocupado ultimamente. Seja através de anúncios de uma nova jornada de mundo aberto ou quebrando recordes de bilheteria com seu novo filme Sonic the Hedgehog 2, o veloz ouriço azul esteve envolvido em vários projetos diferentes ultimamente que deixaram os fãs na ponta de seus assentos.

Agora, a grande questão que os fãs de Sonic the Hedgehog têm é quando eles podem colocar as mãos em Sonic Origins.

Quando sai Sonic Origins?

A data oficial de lançamento de Sonic Origins está marcada para o aniversário de Sonic, 23 de junho, e será jogável no PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Celebrate the games that started it all. Sonic Origins arrives June 23rd, 2022! pic.twitter.com/7S3cypS0bY — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) April 20, 2022

Sonic Origins apresentará uma compilação dos icônicos jogos 2D da série de toda a década de 1990, onde a jornada do icônico ouriço azul começou. Os jogos incluídos em Sonic Origins serão Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 e Knuckles e Sonic CD.

Todos os jogos estarão disponíveis para jogar no Modo Clássico ou no Modo Aniversário. O Modo Clássico permitirá que os fãs dos jogos originais de Sonic the Hedgehog joguem os jogos como foram lançados originalmente, com três vidas para completar o jogo.

Quanto ao Modo Aniversário, este novo modo permitirá que os jogadores passem pelos jogos com uma quantidade ilimitada de vidas, bem como outras melhorias para tornar a experiência geral de jogo menos tediosa e mais focada na jornada pelos títulos clássicos de Sonic the Hedgehog.

Os fãs podem pré-encomendar Sonic Origins a partir de amanhã, onde receberão vários benefícios por comprar o jogo antes da data de lançamento de 23 de junho. Esses bônus incluem um bônus de 100 medalhões, um Mirror Mode desbloqueado e um visual de caixa de correio.

Sonic Origins permitirá que diferentes gerações aproveitem os jogos originais de Sonic the Hedgehog e é uma boa introdução para aqueles que aguardam o lançamento de Sonic Frontiers no final de 2022. Sonic Frontiers será o primeiro jogo de mundo aberto da série.

Até então, os fãs terão Sonic Origins para desfrutar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Sage Datuin no Dot Esports no dia 20 de abril.