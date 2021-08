Quando o Tom Clancy’s XDefiant será lançado?

O Tom Clancy’s XDefiant é a mais nova adição à série de jogos Tom Clancy feita pela Ubisoft e entrou em beta fechado em 5 de agosto.

O jogo será uma espécie de atirador de heróis, com diferentes classes retiradas de vários jogos do universo de Tom Clancy. Ghost Recon, Splinter Cell e The Division farão aparições após o lançamento do jogo, com mais a serem adicionados posteriormente.

XDefiant promete métodos exclusivos de personalização. Todas as facções terão acesso a todas as armas e serão diferenciadas por seus dispositivos e “ultras”. O jogo será seis contra seis e contará com modos como Dominação e Escolta, com os quais os fãs de FPS estão familiarizados.

A Ubisoft San Francisco descreveu o jogo como “tiroteios em ritmo acelerado e atitude punk-rock” no trailer de lançamento. Será uma experiência multiplataforma e deve estrear no PlayStation 4 e 5, Windows, Xbox Series X e One, além de streaming no Stadia e Amazon Luna.

A data de lançamento do Tom Clancy’s XDefiant é desconhecida no momento. Você pode se inscrever para potencialmente conseguir uma vaga no beta fechado no site XDefiant de Tom Clancy.

Artigo publicado originalmente em inglês por Hunter Cooke no Dot Esports no dia 19 de julho.