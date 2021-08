Quando o King of Fighters XV será lançado?

O King of Fighters XV deveria originalmente marcar o final de 2021 para o gênero de jogos de luta, mas devido a problemas contínuos com o COVID-19 no Japão, o jogo foi adiado para 2022.

Agora, a SNK anunciou oficialmente que o KoF XV será lançado em 17 de fevereiro de 2022, mantendo sua promessa inicial de lançamento no primeiro trimestre após o atraso.

Em um pequeno trailer da Gamescom 2021, a SNK compartilhou vários novos detalhes sobre o jogo que os fãs ainda não tinham visto, incluindo a confirmação de que a lista do jogo base incluiria 39 personagens. Ash Crimson e “todos os heróis do passado” da franquia KoF farão seu retorno, junto com vários recém-chegados que também foram revelados.

Esta também foi a primeira vez que os jogadores tiveram uma visão aprofundada dos aspectos do sistema de combate do KoF XV, incluindo a adição de Shatter Strikes, Max Mode, Max Mode Quick e muito mais.

Após o lançamento, a SNK já confirmou que o KoF XV receberá pelo menos dois conjuntos de DLC, incluindo seis personagens adicionais.

KoF XV será lançado em 17 de fevereiro de 2022, e jogadores que fizerem o pré-pedido no PlayStation 4, PS5 ou Xbox Series X | S terão acesso antecipado a partir de 14 de fevereiro, junto com um Traje especial “Garou: Mark of the Wolves ”para Terry Bogard e o traje clássico de Leona. O jogo também será lançado na Steam e na Epic Games Store.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 25 de agosto.