Quando o Bloodhunt será lançado?

O desenvolvedor de jogos Sharkmob começou a testar seu Battle Royale baseado em vampiros, Bloodhunt . E se você tiver a Steam no seu PC, você pode obter acesso antecipado ao jogo agora.

Como parte da marca Vampire: The Masquerade, o jogo apresenta todas as imagens sombrias e poderes sobrenaturais que você esperaria, junto com uma variedade de armas corpo-a-corpo e de longo alcance.

O acesso antecipado ao jogo começou na Steam em 7 de setembro, mas o jogo gratuito não será lançado oficialmente até o final deste ano.

Embora Sharkmob tenha dito que o jogo será lançado em 2021, não há uma data de lançamento definida para ele ainda.

Em uma sessão de perguntas e respostas, os desenvolvedores disseram que “não planejam que o jogo permaneça no programa de acesso antecipado por mais do que alguns meses”.

“Sempre existe o risco de atrasos inesperados que podem acontecer por vários motivos”, disseram eles. “Como tal, não podemos nos comprometer com uma data de lançamento completa neste momento.”

Assim que o jogo estiver fora do acesso antecipado, ele permanecerá gratuito para jogar. Sharkmob fez parceria com a Sony para lançar o jogo no PlayStation 5. Ainda não há data de lançamento definida para a versão de PS5.

Durante o PlayStation Showcase 2021 na semana passada, um trailer do jogo indicou que Bloodhunt chegará ao PS5 em 2021 também, sugerindo que as versões para PC e PS5 do jogo poderiam ser lançadas ao mesmo tempo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 15 de setembro.