Quando o Battlefield 2042 será lançado?

Os fãs viram Battlefield 2042 pela primeira vez no trailer de ontem e podem esperar as batalhas em grande escala pelas quais a série é conhecida no título mais recente. O jogo também apresenta novos especialistas que adicionam uma nova reviravolta na jogabilidade, e quase todos os mapas possuem eventos dinâmicos que podem mudar o layout do mapa e o ritmo do jogo.

O Battlefield 2042 será lançado em 22 de outubro no Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Os jogadores de PC podem acessar o jogo na Steam, Origin e na loja da Epic Games.

Os fãs também podem desfrutar de um Open Beta disponível para todos em todas as plataformas. Os jogadores devem pré-encomendar o jogo para ter acesso ao beta.

O Battlefield 2042 será lançado com sete mapas multijogador e os modos de jogo clássicos Conquest e Breakthrough. Os jogadores também podem esperar o novo modo de jogo Hazard Zone, que introduzirá “batalhas inesperadas”. Um total de 128 jogadores podem batalhar em partidas intensas no PC e nos consoles Xbox Series X / S e PlayStation 5. O Xbox One e o PlayStation 4 suportarão lobbies de 64 jogadores.

O Battlefield 2042 também contará com um plano de serviço de assinatura, que contará com temporadas que duram cerca de três meses. Cada temporada incluirá um passe de batalha grátis e premium, e os jogadores podem esperar quatro temporadas durante o primeiro ano do jogo.

Marque em sua agenda para 22 de outubro e fique animado com o último jogo da franquia Battlefield.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 09 de junho.