Quando lança PES 2022 / eFootball?

FIFA vem dominando o gênero dos jogos de futebol. Embora a concorrência com Pro Evolution Soccer (PES) seja acirrada, as tentativas da Konami de tomar o trono do FIFA sempre parecem deixar a desejar. Agora, além de adicionar mecânicas diferentes ao jogo e deixá-lo cada vez mais bonito, a Konami também decidiu seguir um caminho alternativo para que PES tenha mais chances.

O primeiro item da lista é uma mudança de nome: PES 2022 vai se chamar eFootball. Outra diferença é que eFootball será gratuito. Pela primeira vez na franquia, o jogo será desenvolvido na Unreal Engine 4, em vez da Fox Engine da própria Konami.

Até o momento, não foi anunciada a data de lançamento de eFootball (PES 2022). FIFA 22, no entanto, já foi anunciado para 1º de outubro, então é provável que eFootball fique disponível aproximadamente no mesmo período.

O jogo também será lançado com uma programação, o que significa que haverá mais coisas acontecendo nos meses após o lançamento. Perto do final do ano, começam as Online Leagues (ligas online) e um Team Building Mode (modo de formação de times). Partidas multiplataforma devem ser o próximo passo e os torneios de esports começam no final deste ano ou no início do ano que vem. Será a época para os jogadores mobile ficarem atentos, pois o suporte a controles ficará disponível para mobile.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 22 de julho.