Quando lança Nickelodeon All-Star Brawl?

Nickelodeon All-Star Brawl é um novo jogo de luta em que vários personagens originais da Nickelodeon se enfrentam em um estilo parecido com o de Super Smash Bros.

A Ludosity, desenvolvedora de Slap City, lidera o desenvolvimento do jogo com a Fair Play Labs, equipe por trás de G.I. Joe: Operation Blackout. O jogo será publicado pela GameMill Entertainment.

O jogo busca combinar elementos de vários outros títulos para criar uma experiência totalmente única. Com base no que vimos no trailer de revelação, All-Star Brawl parece ter se inspirado em Super Smash Bros., Brawlhalla e, obviamente, Slap City.

Até o momento, não se sabe muito sobre o jogo, exceto que incluirá mais de uma dezena de personagens e arenas diferentes, incluindo várias de Bob Esponja, Tartarugas Ninja e muito mais.

No trailer, All-Star Brawl aparece como lançamento do segundo semestre de 2021 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Um dos desenvolvedores também confirmou que o jogo será lançado para PC no futuro.

Ainda é preciso esperar uma data específica, mas haverá mais novidades e revelações do jogo enquanto o lançamento previsto se aproxima.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 14 de julho.