Quando lança JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R?

O anime JoJo’s Bizarre Adventure vai voltar ao PlayStation. Um novo trailer transmitido em março pela empresa revelou um novo jogo de luta, chamado JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R.

Com as boas notícias sobre o novo jogo de luta do anime, os fãs de JoJo devem estar se perguntando quando poderão jogar.

Data de lançamento de JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R será lançado em algum momento do segundo semestre de 2022. Se a espera parecer muito longa, ainda há uma forma de controlar essa ansiedade: o novo jogo de JoJo’s Bizarre Adventure é uma versão remasterizada do All Star Battle original, que foi lançado em 2013.

Havia originalmente 32 personagens jogáveis no jogo de JoJo, mas esse número aumentou para 41 com os personagens de DLCs.

Nesta nova versão remasterizada, todos os 41 personagens estão de volta, e All Star Battle R ainda aumenta esse elenco para 50 personagens, vindos de diferentes arcos do anime e do mangá. Será interessante ver quais foram os nove personagens adicionados à versão remasterizada do jogo, agora que o anime tem oito arcos.

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R ficará disponível para PlayStation 4 e PlayStation 5. Assim como a versão anterior, lançada apenas para PlayStation 3, All Star Battle R é exclusivo para Playstation.

Vamos atualizar este artigo quando tivermos mais informações sobre a data de lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Sage Datuin no Dot Esports no dia 09 de março.