Quando lança Fire Emblem Warriors: Three Hopes?

Fire Emblem Warriors: Three Hopes foi anunciado em 9 de fevereiro, durante o Nintendo Direct, e deve ser lançado no meio do ano para revitalizar o Warriors original.

Com o primeiro Nintendo Direct deste ano, a Nintendo mostrou aos fãs um pouco dos jogos que vêm por aí em 2022. Um deles foi um presente para os fãs de Fire Emblem, pois revelou que a série do RPG tático teria um novo título.

A expectativa para a sequência de Warriors já está crescendo e a dúvida que fica na cabeça é: quando vou poder jogar?

Quando lança Three Hopes?

Fire Emblem Warriors: Three Hopes será lançado para o Nintendo Switch em 24 de junho.

Após o sucesso do primeiro Warriors, que teve uma abordagem única para o estilo do Fire Emblem original, Fire Emblem Warriors: Three Hopes se prepara para expandir esse sucesso sem as limitações do Nintendo 3DS.

Three Hopes não será o primeiro Warriors do mundo de Fire Emblem. O Fire Emblem Warriors original foi lançado em setembro de 2017 e contava com personagens de Fire Emblem: Fates e Fire Emblem: Awakening. Já a sequência de Warriors abrirá espaço para personagens de Fire Emblem: Three Houses.

Three Houses foi o primeiro jogo de estratégia do universo de Fire Emblem para Nintendo Switch e foi lançado em 26 de julho de 2019.

O trio composto por Edelgard, Dmitri e Claude está com sorte, pois será o centro de toda a ação que vai se desenrolar em Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Sage Datuin no Dot Esports no dia 09 de fevereiro.