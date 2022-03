Quando Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok será lançado?

Assassin’s Creed Valhalla se tornou um dos jogos mais duradouros da franquia Assassin’s Creed, e com o recente anúncio de Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, parece que isso não vai mudar tão cedo.

Dawn of Ragnarok deixou os fãs empolgados por mais conteúdo em Valhalla, especialmente considerando que a expansão dará aos jogadores a oportunidade de jogar como Odin através das lentes do personagem principal de Valhalla, Elvor.

Com um novo enredo pronto para Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, há uma grande pergunta que todos estão fazendo, quando você pode jogá-lo?

Quando será lançado Dawn of Ragnarok?

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok será lançado na quinta-feira, 10 de março. A hora exata do lançamento de Dawn of Ragnarok ainda não foi anunciada. Olhando para o tempo de lançamento de The Siege of Paris, é provável que a próximo DLC de Assassin’s Creed Valhalla siga o exemplo e seja lançado à 1h da manhã para todos os fusos horários.

O novo pacote de expansão DLC parece melhorar seu antecessor, The Siege of Paris. Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok é a terceira expansão de Valhalla da franquia após Wrath of the Druids e The Siege of Paris.

O mais recente pacote de DLC do título da Ubisoft estará, como de costume, disponível no Microsoft Windows, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Stadia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Sage Datuin no Dot Esports no dia 07 de março.