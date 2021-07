Quando Ashes of Creation será lançado?

Parece que 2021 será o ano em que os jogadores de MMO terão algumas novas opções para complementar os jogos já extremamente populares World of Warcraft e Final Fantasy XIV. Nos próximos meses, a entrada da Amazon no gênero, New World, será lançada, enquanto o jogo Ashes of Creation da Intrepid Studios entra em testes alfa.

Ashes of Creation traz uma visão única do estilo MMO, com as ações dos jogadores tendo consequências permanentes para o mundo do jogo. Como muitos dos fãs de MMO em todo o mundo, você pode estar se perguntando quando surgirá a oportunidade para os jogadores entrarem em ação.

Quando será lançado Ashes of Creation?

No momento, não há uma data definida para o lançamento do jogo. Com o teste alfa em pleno andamento este mês, no entanto, a data de lançamento deve estar se aproximando.

Imagem via Intrepid Studios

Com os primeiros testes alfa ocorrendo no início de 2017, a equipe da Intrepid trabalhou duro para construir o melhor jogo possível e realizou muitos testes para todos os modos diferentes do jogo nos últimos quatro anos. Até agora, nenhum desses foi aberto ao público, nem transmitido para as massas, mas isso está definido para mudar em 9 de julho.

O jogo entrará em uma fase de teste alfa sem confidencialidade, permitindo que jogadores selecionados testem a ação por si próprios, e esses jogadores estarão livres para compartilhar sua jogabilidade online.

O final de semana de previsão inicial do alfa acontecerá de 9 a 11 de julho. Pouco depois, Ashes of Creation entrará em Alpha One de 14 de julho a 13 de agosto. Haverá mais duas fases de teste alfa após isso, e um par de lançamentos Beta antes o lançamento completo do jogo no futuro, de acordo com a programação de lançamentos no wiki do jogo.

Se você não for um dos jogadores sortudos selecionados para o teste de pré-visualização deste fim de semana, você pode entrar em ação quando o jogo entrar em seu teste Alpha One no final deste mês. Isso vem com um preço alto, já que você precisará comprar o pacote Adventurer para garantir o acesso. Embora seja bastante caro, itens raros e tempo de jogo para quando o título entrar em seu estado totalmente lançado são um bônus.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 07 de julho.