Os fãs de MMOs finalmente podem conhecer o New World da Amazon graças a seu teste beta fechado, que acabou de começar. Pelas próximas duas semanas, os jogadores poderão explorar Aternum e descobrir todos os segredos que a área tem a oferecer.

Como em qualquer MMO, você concluirá missões e objetivos para ganhar experiência e aumentar o nível de seus personagens. Há muitas formas diferentes de conseguir experiência em todos os modos de jogo de New World.

Enquanto todos os jogadores começam o jogo no nível um, você pode estar se perguntando: até que nível New World vai? E o que será preciso para conhecer todo o conteúdo do jogo?

Qual é o nível máximo em New World?

Em New World, o nível mais alto que você pode alcançar atualmente é o nível 60. No nível 60, os jogadores passam a ter acesso a conteúdo de nível máximo, incluindo expedições, PvP (JxJ) e outras experiências PvE (JxA) que não estão disponíveis nos níveis mais baixos.

Até o momento, nenhum jogador atingiu o nível máximo no jogo, então não se sabe muito bem que conteúdo será esse e como será o acesso a ele ao chegar ao nível 60. Ao longo dos próximos dias, provavelmente vamos descobrir mais sobre isso, à medida que os jogadores vão chegando ao nível máximo.

Há várias formas de subir de nível em New World, mas a mais comum entre elas é concluir missões. Seguir a história principal levará ao conteúdo de nível máximo de forma mais rápida, mas fazer as missões que não fazem parte dessa história principal concede muita experiência. Assim, você estará no nível certo quando for chegando nas áreas finais do jogo.

Os testes beta de New World vão de 20 de julho a 3 de agosto, então, caso você pretenda chegar ao nível 60 durante o período de testes, é bom começar a se mexer.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 20 de julho.