Quais são os requisitos do sistema para Lego Star Wars: The Skywalker Saga?

Lego Star Wars: The Skywalker Saga já está disponível em todas as plataformas, o que significa que jogadores de todo o mundo já podem embarcar nessa jornada épica, revivendo algumas de suas histórias favoritas do universo Star Wars.

Como se trata de um jogo de Lego e um jogo de Star Wars, a TT Games e a Warner Bros. Interactive Entertainment quiseram lançar para todas as plataformas disponíveis, alcançando o maior público possível.

Por isso, o jogo funciona bem em consoles das últimas duas gerações, com melhorias visuais implementadas nas versões de PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Isso também significa que os requisitos mínimos para rodar o jogo no PC são relativamente baixos, permitindo que mais computadores se encaixem no perfil.

Confira os requisitos do sistema para rodar The Skywalker Saga no PC.

Mínimos

Requer processador e sistema operacional de 64-bits

SO: Windows 10 64-bits

Processador: Intel Core i5-2400 ou AMD Ryzen 3 1200

Memória: 8 GB de RAM

Placa de Vídeo: GeForce GTX 750 Ti ou Radeon HD 7850

DirectX: Versão 11

Armazenamento: 40 GB de espaço disponível em disco

Recomendados

Requer processador e sistema operacional de 64-bits

SO: Windows 10 64-bits

Processador: Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 3 3100

Memória: 8 GB de RAM

Placa de Vídeo: GeForce GTX 780 ou Radeon R9 290

DirectX: Versão 11

Armazenamento: 40 GB de espaço disponível em disco

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 05 de abril.