Quais são as melhores palavras para começar no Wordle?

Se você vem jogando Wordle e suas variações todos os dias, provavelmente já pensou em alguns truques para descobrir a palavra do dia em menos tentativas.

Mas, caso você ainda esteja começando ou a barreira do idioma dificulte muito na hora de descobrir o Wordle em seis tentativas, separamos algumas estratégias que podem ajudar. A estratégia mais óbvia, e uma das mais úteis, é escolher uma boa primeira palavra para começar todos os dias.

Embora seja possível descobrir a palavra do dia no Wordle sem começar com uma palavra tão boa, escolher bem ajuda a preparar as outras tentativas. Dito isso, confira algumas das melhores palavras para começar no Wordle.

Melhores palavras para começar no Wordle

Uma boa estratégia para começar é usar o máximo possível de vogais. Há várias palavras de cinco letras com quatro vogais, o que as coloca como boas opções para começar todos os dias no Wordle. Abaixo, separamos uma lista com palavras de cinco letras e quatro vogais que você pode testar na próxima vez que for jogar.

OUIJA

ADIEU

AUDIO

LOUIE

AULOI

AUREI

URAEI

OURIE

MIAOU

Obviamente, a probabilidade de alguma dessas palavras ser o Wordle do dia é baixíssima. Mas, usando várias vogais de uma vez, você pode distinguir mais facilmente quais palavras podem e não podem ser o Wordle do dia. Por exemplo, se você usar “AUDIO” como palpite e nenhuma das vogais estiver na palavra, é quase certo que ela terá pelo menos um “e”, reduzindo consideravelmente a lista de palavras possíveis.

Alguns também sugerem usar a mesma primeira palavra todos os dias, para aumentar as chances de acertar de primeira. Outros preferem mudar todos os dias. No fim, cabe a você decidir como jogar.

E, se você não conseguir acertar a palavra do dia, é só abrir o Wordle amanhã e tentar de novo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Preston Byers no Dot Esports no dia 16 de fevereiro.