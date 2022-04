Quais jogos estão incluídos em Sonic Origins?

Feliz aniversário, Sonic. Dá para acreditar que o ouriço está completando 31 anos este ano?

Para comemorar o 31º aniversário do ouriço azul, a SEGA está lançando alguns dos melhores jogos do Sonic como uma coleção em PC e consoles da geração atual, incluindo PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e, eventualmente, o Nintendo Switch.

Chama-se Sonic Origins e será lançado em 23 de junho, que é o aniversário de Sonic e o aniversário do jogo original, Sonic the Hedgehog, lançado no Ocidente em 1991.

A história de Sonic nos jogos é longa e sinuosa, com mais de 20 jogos e títulos derivados lançados ao longo dos anos. A coleção poderia ter incluído qualquer um desses títulos, mas o foco aqui é nos títulos originais do Sonic, daí o nome Origins.

Sonic Origins está cheio de clássicos originais e inclui Sonic the Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 e Sonic 3 & Knuckles. Estes são os primeiros quatro títulos do Sonic que foram lançados no Sega Genesis e Sega CD entre 1991 e 1994.

A coleção incluirá todos os quatro títulos além de conteúdo adicional encontrado em várias edições do jogo. A Digital Deluxe Edition, por exemplo, incluirá missões difíceis, faixas de música adicionais dos títulos Genesis e muito mais.

Não demorará muito para que Sonic esteja soprando as velas em outro bolo de aniversário e comemorando com seus amigos Tails e Knuckles em novos consoles em todos os lugares.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 20 de abril.