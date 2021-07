Pro Evolution eFootball será multiplataforma?

O eterno rival de FIFA, Pro Evolution Soccer (PES), vai fazer algumas mudanças para se renovar em relação à concorrência. Em vez de fazer mais uma sequência, com um novo ano ao fim de seu nome, a Konami optou por uma repaginada na série, que passará a se chamar eFootball.

O nome não será o único aspecto do jogo a mudar. Em vez de ser criado usando a engine própria da Konami, eFootball será criado na Unreal Engine 4. O jogo também será gratuito, o que o torna mais acessível e pode ser útil para atrair novos jogadores.

Considerando que o fato de ser gratuito fará dele um dos jogos de esportes mais acessíveis do mercado, é difícil não se perguntar se eFootball terá compatibilidade multiplataforma (crossplay). Em seu período de testes beta e lançamento inicial, parece que eFootball não será multiplataforma. Isso não significa, no entanto, que nunca será. Os planos da Konami para o jogo indicam que eFootball terá esse recurso no final do ano, entre os meses de novembro e dezembro, ou até o começo de janeiro.

Além da compatibilidade multiplataforma, muitas outras funcionalidades chegarão a eFootball após o lançamento. Perto do fim do ano, as ligas online e o modo de formação de times ficarão disponíveis, aumentando o nível competitivo do jogo.

Embora ainda seja necessário esperar até o fim do ano para o multiplataforma, o suporte entre gerações já estará pronto logo depois do lançamento do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 22 de julho.