Posso usar um Pro Controller com o Nintendo Switch OLED?

Se você está pensando em trocar o seu Switch pelo modelo OLED, ou só está na dúvida entre qual dos dois modelos comprar, pode estar se perguntando quais são as diferenças entre o Switch original e o modelo OLED e o que pode ser usado em cada um.

Muitos jogadores com Switch investiram bastante em seus consoles, com Joy-Cons de várias cores diferentes e até um Pro Controller. Isso leva à questão: o OLED também poderá usar os Pro Controllers, e como eles funcionam?

Embora tenham nomes e visuais levemente diferentes, os consoles em si são muito parecidos, têm a mesma resolução e contam com a mesma infraestrutura. Então, sim, você pode usar o Pro Controller com o Nintendo Switch OLED, assim como usaria com qualquer outro modelo do Switch.

Tudo o que você precisa fazer é conectar o cabo USB que vem com o controle no Switch e conectar a outra ponta no Pro Controller. Depois, quando o sistema estiver ligado, segure o botão A e espere conectar.

Se você quiser usá-lo com outro Switch, é só repetir o processo. Ao fazer isso, no entanto, ele será desconectado do OLED, pois o Pro Controller só pode estar conectado a um sistema por vez, então será preciso repetir o processo para conectá-lo novamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 08 de outubro.