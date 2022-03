Por que o Spotify desconectou minha conta? Saiba se o Spotify caiu

O Spotify é uma das plataformas mais populares de música, podcasts e muito mais. O serviço está disponível para a maioria dos dispositivos móveis e também tem uma ótima versão para desktop, compatível com a maioria dos computadores, permitindo que você ouça seus favoritos a qualquer momento. Mas, às vezes, o serviço pode ser interrompido e você pode ficar sem acesso às suas playlists por um tempo.

Se o Spotify sair da sua conta, não se preocupe. Isso é um sinal de que há algo de errado com o serviço. Se você continuar com problemas, é provável que a plataforma esteja fora do ar, então é bom conferir em algumas fontes mais confiáveis se esse é o caso.

Sua primeira parada deve ser a conta de status do Spotify no Twitter. Essa conta traz atualizações quando o serviço é interrompido e avisa quando os erros forem resolvidos. Normalmente, as atualizações são feitas em tempo real, então volte em alguns minutos para ter as informações atualizadas. Você também pode mencionar a conta Spotify Cares para falar com um representante, ou simplesmente acessar a página de suporte do Spotify.

Além disso, você pode acessar o Down Detector para ver se outros usuários relataram problemas parecidos com o seu. O Down Detector é um site de terceiros e não é oficial do Spotify, mas tem uma linha do tempo de problemas, um mapa e uma lista com os problemas mais frequentes. Você também pode ver comentários de outros usuários, o que pode ajudar.

O Spotify costuma voltar depois de alguns minutos, então mantenha a calma e espere até os problemas serem resolvidos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 08 de março.