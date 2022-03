Para onde a FromSoftware vai depois de Elden Ring?

Poucos jogos foram tão esperados quanto Elden Ring, e menos ainda se levantaram para enfrentar o desafio e superar essas mesmas expectativas. Mas, com o refinamento do gênero Soulsborne da FromSoftware em seu pico absoluto ao lado de seu lançamento em 2022, surge uma nova pergunta: o que ela fará a seguir?

A desenvolvedora não disse muito sobre jogos futuros, ou mesmo o roteiro de pós-lançamento de Elden Ring. Mas, enquanto o estúdio se deleita com a glória de seu lançamento mais bem-sucedido de todos os tempos, é uma oportunidade perfeita para avaliar Hidetaka Miyazaki e os próximos passos de sua equipe.

Pacotes de DLC Elden Ring

Imagem via FromSoftware

A FromSoftware tem um longo histórico de DLC para seus jogos Soulsborne, e lançar alguns para Elden Ring é a opção mais segura, devido ao enorme sucesso do jogo.

O primeiro Dark Souls recebeu um relançamento com novas áreas, chefes, inimigos e muito mais, enquanto Dark Souls 2 recebeu Scholar of the First Sin, uma espécie de remasterização que expandiu o suporte multijogador do jogo, incluiu todo o DLC do jogo e adicionou um modo Novo Jogo+. Bloodborne também recebeu a aclamada expansão The Old Hunters, que incluía um dos chefes mais desafiadores de um videogame.

Elden Ring 2

Imagem via FromSoftware

Da mesma forma que Dark Souls recebeu várias sequências, Elden Ring é um candidato forte para uma continuação. Suas múltiplas conclusões e pontas soltas para os personagens deixam muito espaço para um potencial Elden Ring 2; um que pode explorar novas áreas, histórias e linhas do tempo no novo universo da FromSoftware.

A fórmula Elden Ring em um novo cenário

Bloodborne e Sekiro atualizaram a fórmula de Soulslike com sua configuração e visuais únicos, junto com algumas mudanças importantes na jogabilidade.

Elden Ring poderia seguir o exemplo. Em vez de explorar uma sequência no mesmo universo, a FromSoftware poderia pegar o design e os conceitos de mundo aberto de Elden Ring, aplicando-os a algo fora do gênero de fantasia medieval. Seria um projeto enorme em escopo, que exigiria uma direção de arte completamente nova, itens, personagens, habilidades, conhecimento e muito mais. Mas seria a maneira mais refrescante de manter intacto o legado de Elden Ring enquanto traz algo novo para a mesa.

Conteúdo de serviço

Uma das coisas que Elden Ring faz melhor do que qualquer outro Soulsborne é o multijogador. Suas habilidades de convocação PvE e combate PvP tornam ainda mais fácil para as pessoas irem direto para a ação com o combate funcionando bem, na maioria das vezes.

Isso abre a porta para expandir ainda mais. Pode ser legal para o jogo introduzir conteúdo sazonal e eventos mundiais. O single-player é o núcleo da jogabilidade de Elden Ring, mas um sistema de escada em que os jogadores competem para matar chefes equipados com modificadores exclusivos a cada temporada seria divertido.

Eventos mundiais gigantes, onde uma dúzia ou mais de jogadores trabalham juntos para derrotar novos chefes maciços ou hordas de inimigos, também podem apimentar as coisas, fornecendo novo conteúdo a um jogo já enorme.

Outro gênero inteiramente?

Imagem via FromSoftware

O resultado mais provável após Elden Ring é que a FromSoftware faça uma pausa na franquia Soulsborne para criar algo diferente no futuro.

A desenvolvedora pode ser mais conhecida por seu trabalho nesses títulos de Soulsborne, mas também possui uma biblioteca de jogos muito diferentes que geralmente não recebem tanto tempo nos holofotes. Dado o enorme hype em torno de Elden Ring e o relacionamento que a FromSoftware terá construído, pode ser o momento perfeito para estabelecer uma franquia de sucesso em outro gênero.

Houve rumores circulando de um novo jogo Armored Core em andamento, embora nada do tipo tenha sido confirmado pela desenvolvedora até o momento.

Mesmo que tenhamos um novo Armored Core ou outro jogo, provavelmente ainda será um grande desafio para os jogadores. O diretor do jogo, Hidetaka Miyazaki, compartilhou em uma entrevista com o New Yorker que as dificuldades são uma parte importante de seus jogos.

“Eu me arrependo de qualquer um que sinta que há muito o que superar em meus jogos”, disse Miyazaki. “Eu só quero que o maior número possível de jogadores experimente a alegria que vem de superar as dificuldades.”

Independentemente do que a FromSoftware escolha fazer, ela se colocou na posição perfeita. Ao dedicar um tempo para criar um produto impecável em Elden Ring, ele conquistou a confiança de sua base de jogadores cada vez maior.

Em vez de apressar sequências, os fãs confiam que cada título da FromSoftware recebeu o mesmo cuidado que o anterior, então não importa qual caminho ele escolha; os fãs estarão prontos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 02 de março.