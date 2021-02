Os servidores da PlayStation caíram? Veja como verificar

A PlayStation Network é uma parte essencial da experiência online para jogadores de PlayStation. A rede é necessária para desfrutar da parte multijogador dos jogos com amigos. E se os servidores estiverem inativos, os jogadores não conseguirão se conectar.

Se você tiver problemas com a PlayStation Network, use esses recursos para identificar e resolver o problema.

Status do serviço da PlayStation Network

O site oficial de status do serviço da PlayStation Network deve ser sua primeira parada ao encontrar problemas de conexão. Este site é atualizado diretamente pela Sony e mostra quais partes da rede estão apresentando problemas.

Quaisquer problemas serão relatados neste site e os jogadores podem ver quais serviços estão sendo afetados pelos problemas de conexão. O site normalmente é atualizado em tempo real, mas os jogadores devem verificar novamente após alguns minutos se não encontrarem nenhuma atualização.

Pergunte ao PlayStation

A conta Ask PlayStation no Twitter é uma excelente fonte para jogadores que estão tentando encontrar mais informações sobre problemas de servidor e conexão. A conta geralmente permite que os jogadores saibam se há problemas com os servidores e frequentemente responde a perguntas.

Down Detector

Down Detector é um site de terceiros que rastreia quaisquer problemas com a PlayStation Network. A página mostra uma linha do tempo de quando os jogadores começaram a ter problemas e quando eles foram resolvidos. Ele também mostra um mapa de interrupção ao vivo, que pode ajudar os jogadores a ver se é um problema regional ou global.

Outras pessoas podem comentar na página para se comunicar com os jogadores e compartilhar dicas sobre como voltar a ficar online. Mas Down Detector não é um site com suporte da Sony, então tenha isso em mente ao usá-lo como fonte.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 11 de fevereiro.