Os próximos jogos de RV em 2022

O ano de 2021 trouxe uma miríade de novos títulos para os fãs de RV, de sequências há muito aguardadas a clássicos remakes de terror em RV e experiências narrativas de tirar o fôlego. Com títulos como Resident Evil 4, Lone Echo II e A Township Tale, junto com ótimas atualizações de clássicos de RV como Beat Saber, este ano parecia imbatível em termos de lançamentos.

No entanto, não faltam lançamentos anunciados para 2022 para os fãs de RV ficarem entusiasmados. Outros remakes clássicos, sequências e novas experiências preencherão o próximo ano, dando aos fãs de RV novas e melhores experiências de jogo em uma variedade de gêneros.

Estes são os melhores jogos de RV que virão em 2022.

Hubris

Hubris é uma saga de vários episódios ambientada em um universo de ficção científica único, onde os jogadores desempenham o papel de um recruta em treinamento que busca se tornar um agente da Ordem da Objetividade. Usando força e agilidade para sobreviver a ambientes hostis em um planeta distante, os jogadores terão que lutar contra outros agentes e aprender a construir armas e veículos.

O jogo apresenta uma experiência completa de RV com movimento livre que envolve nadar, pular e escalar. Os jogadores irão experimentar um ambiente épico e envolvente cheio de vida selvagem alienígena, máquinas inimigas e grandes personagens enquanto reúnem recursos, criam armas e descobrem a história e os segredos por trás da Ordem da Objetividade.

Hubris tem uma data de lançamento planejada para 2022.

Zenith

Zenith é um impressionante projeto MMO para RV desenvolvido por Ramen VR e financiado pelo Kickstarter. Foi inspirado nos animes e JRPGs favoritos da equipe, e sua missão era construir um espaço onde as pessoas pudessem lutar, criar, explorar e socializar criando uma experiência única em conjunto.

Os jogadores podem formar alianças em guildas, participar de reides ou fazer seu próprio caminho, como em qualquer bom MMO. Em termos de personalização de personagens, os jogadores podem usufruir do dobro das construções clássicas de MMO, como mago, tanque ou DPS, e misturá-las em todos os tipos de combinações, como um tanque mago. Cada classe de personagem será capaz de cumprir cada uma dessas funções. De acordo com a página do Kickstarter do título, o mundo foi intrincadamente construído para fazer os jogadores sentirem que o jogo está o mais próximo possível da vida real. “É por isso que investimos tanto tempo e energia em criar o ambiente para ser visualmente impressionante e bonito.”

A ênfase dos desenvolvedores na construção de mundo e na jogabilidade envolvente tornou este título um dos anúncios de RV mais intrigantes e esperados para 2022.

Zenith tem uma data de lançamento planejada para “início de 2022”, de acordo com sua página na Steam.

Green Hell VR

Green Hell VR está se moldando para ser o jogo de sobrevivência mais autêntico e desafiador para RV até hoje. Com lançamento previsto para 2022, o jogo se passa na selva amazônica, onde o jogador assume o papel de Jake Higgins, um famoso antropólogo que precisa sobreviver evitando animais selvagens, criando ferramentas e aprendendo como ficar de fora do perigo.

Uma história poderosa lança os jogadores nas profundezas da floresta amazônica repleta de predadores. O personagem principal, Jake, terá apenas uma mochila, um relógio de bolso e um guia de sobrevivência. Ele segue a voz de um ente querido que o levará pela selva em uma missão para descobrir como ele chegou lá.

Green Hell VR contará com elementos clássicos de sobrevivência, como criação, construção e cura, bem como combate à distância e corpo a corpo, um ciclo noturno e diurno com condições climáticas e um sistema de pesquisa ambiental.

Ultrawings 2

Ultrawings 2 é a sequência de um simulador de vôo lançado em 2017. No Ultrawings 2, você pode ganhar dinheiro no jogo completando missões. Você pode então gastá-lo para comprar novas aeronaves e ilhas.

Cada aeronave é modelada a partir de sua versão da vida real, embora os desenvolvedores tenham brincado com a física de vôo para desbloquear todo o potencial do jogo em RV.

Ultrawings 2 está programado para lançamento em fevereiro de 2022.

The Exorcist VR: Legion (SIN)

Este jogo foi anunciado pelo desenvolvedor Fun Train em novembro. É uma sequência direta de The Exorcist Legion VR de 2019, que combinou ação e mistério para mergulhar os jogadores em uma história em que eles tinham que procurar artefatos, resolver quebra-cabeças e sobreviver a encontros demoníacos em uma atmosfera assustadora.

The Exorcist VR: Legion (SIN) é uma expansão da história original e adiciona uma função multijogador ao jogo, permitindo que os jogadores, pela primeira vez, se unam para enfrentar demônios.

The Exorcist VR: Legion VR SIN estará disponível no final de 2022.

Wanderer

Wanderer é um dos jogos de RV mais badalados para 2022. Desenvolvido por M-Theory e Oddboy, o jogo leva os jogadores de volta no tempo para mudar o curso da história e prevenir o colapso da civilização.

Wanderer é composto de quebra-cabeças estilo escape room, interações práticas e sequências de ação arcade que dão aos jogadores a chance de explorar um mundo envolvente e lindamente projetado. Assumindo o papel de Asher Neumann, o protagonista procura artefatos no apartamento de seu avô e encontra um relógio de pulso incomum que tem o poder de viajar no tempo e no espaço.

O jogo apresenta uma variedade de elementos de jogabilidade interativos, como experiências com inventores malucos, defesa de civilizações antigas de invasões e decodificação de mensagens militares no meio de uma guerra.

Wanderer está programado para lançamento no PC VR e PSVR em janeiro de 2022.

Menção honrosa: Assassin’s Creed e Splinter Cell para RV

Após uma série de rumores e possíveis vazamentos, a conferência Facebook Connect em 2020 confirmou que os fãs de Assassin’s Creed e Splinter Cell receberiam ambos os títulos em RV no futuro.

Não houve nenhum detalhe oficial sobre o cenário do título, história ou data de lançamento. Dito isso, 2022 pode marcar o lançamento de outro título da franquia Assassin’s Creed, ganhando um lugar como uma menção honrosa em nossa lista.

Em 2018, a Ubisoft lançou uma experiência de Assassin’s Creed RV local, chamada The Temple of Anubis, que foi instalada como parte da Ubisoft Experience em Orlando. A experiência de jogo de 10 minutos ocorreu em uma área de 120 pés quadrados e teve convidados atirando arco e flecha nos inimigos enquanto eles faziam seu caminho para fora do templo. No entanto, o próximo projeto de Assassin’s Creed RV da Ubisoft provavelmente será totalmente diferente, e mais acessível.

Artigo publicado originalmente em inglês por Carlota Maura no Dot Esports no dia 01 de janeiro.