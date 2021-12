Os melhores jogos para Nintendo Switch de 2021

Este ano tem sido muito agitado para a indústria de jogos e para jogadores em todas as plataformas, mas especialmente para os fãs da Nintendo.

O lançamento da versão OLED do Nintendo Switch, junto com todos os Nintendo Directs que os fãs puderam ver este ano, contribuiu para fazer de 2021 um ano realmente emocionante para a Nintendo. De clássicos remakes da Nintendo a grandes jogos AAA e um DLC de Animal Crossing que teve fãs esperando a maior parte de um ano inteiro, os últimos 12 meses foram um frenesi ininterrupto de lançamentos para os usuários do Nintendo Switch.

Estes são os melhores jogos de 2021 para Nintendo Switch.

Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl

Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl são os títulos mais recentes da enorme franquia Pokémon lançados este ano no Nintendo Switch. Ambos são remakes de 2021 do Pokémon Diamond & Pearl originais, lançados em 2006.

Os remakes de 2021 foram lançados em novembro após terem sido anunciados durante o evento Pokémon 25th Anniversary, e receberam feedback positivo de críticos e fãs. Tal como nos remakes anteriores, assim como nos jogos Pokémon Diamond & Pearl originais, os jogos decorrem no cenário fictício de Sinnoh, que se baseia na ilha japonesa de Hokkaido.

Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl estão agora disponíveis para Nintendo Switch.

Animal Crossing: New Horizons Home Paradise (DLC)

Embora este não seja tecnicamente um jogo novo, mas um DLC, vale a pena mencionar, considerando quanto tempo os fãs de Animal Crossing tiveram que esperar para que este DLC finalmente chegasse às prateleiras.

Happy Home Paradise foi apresentado como o primeiro e único DLC pago que seria desenvolvido para Animal Crossing: New Horizons. O novo conteúdo do jogo leva os jogadores a um arquipélago resort, onde precisam atender diferentes clientes e ajudá-los a construir a casa dos seus sonhos.

Com novos personagens e mecânicas de jogo, como um inventário expansivo embutido, este DLC adiciona uma gama de novos recursos para o jogo básico, que também foi fortemente aprimorado com uma grande atualização lançada simultaneamente.

Animal Crossing: Happy Home Paradise DLC de New Horizons foi lançado em 5 de novembro de 2021 e agora está disponível para Nintendo Switch.

Mario Party Superstars

Mario Party Superstars é um jogo de festa que atua como a 12ª edição da famosa série Mario Party. É o segundo título Mario Party para Nintendo Switch, o primeiro dos quais foi publicado em 2018.

Com uma pontuação média de 79 no Metacritic, o jogo recebeu críticas geralmente positivas de fãs e críticos. Seu lançamento no Japão foi especialmente bem-sucedido, vendendo mais de 160.000 cópias na primeira semana e tornando-o o jogo de varejo mais vendido da semana. Mario Party Superstars apresenta cinco tabuleiros da trilogia original do Nintendo 64 que agradarão os fãs mais nostálgicos do Super Mario. O novo título também introduz a possibilidade de usar controles de botão.

Mario Party Superstars foi lançado em outubro de 2021 e agora está disponível para Nintendo Switch.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Marvel’s Guardians of the Galaxy foram um sucesso em todas as plataformas e um dos jogos mais elogiados da segunda metade de 2021. A desenvolvedora Square Enix limpou a má reputação que se originou do desenvolvimento e lançamento mais do que rochoso de sua adaptação anterior, Marvel’s Avengers.

Marvel’s Guardians of the Galaxy é um jogo de ação / aventura que se passa anos após uma guerra interestelar de proporções gigantescas. O mundo ainda está lidando com as consequências da guerra, que os Guardiões da Galáxia esperam usar em sua vantagem como mercenários. Os jogadores controlam Peter Quill (também conhecido como Star Lord) e as decisões do jogador ao longo do jogo desempenham um papel na forma como o relacionamento de Peter com os diferentes membros da equipe se desenvolve. Embora o resto dos Guardiões não sejam personagens jogáveis, o jogador pode emitir comandos para eles como Peter. Cada personagem tem um conjunto diferente de habilidades, e a chave para dominar o combate no jogo é encadear diferentes comandos em ordem estratégica para tirar o máximo proveito de cada personagem.

Marvel’s Guardians of the Galaxy está agora disponível no Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Xbox Series S / X.

Metroid Dread

Metroid Dread é o mais recente título da série Metroid desenvolvida pela MercurySteam. Dread foi inicialmente planejado para o lançamento do Nintendo DS nos anos 2000, mas acabou sendo cancelado. Metroid Dread para Nintendo Switch foi anunciado pela primeira vez na E3 2021 e recebeu críticas muito positivas dos críticos no lançamento.

No jogo, os jogadores assumem o controle da caçadora de recompensas Samus Aran. Com a clássica mecânica de jogo de rolagem lateral de títulos anteriores da série, os jogadores podem explorar o planeta ZDR à medida que descobrem novos itens, armas e áreas.

O título foi nomeado para o prêmio de Jogo do Ano no 2021 Game Awards e está disponível agora no Nintendo Switch.

Disco Elysium: The Final Cut

Disco Elysium é um daqueles jogos que deveriam ser jogados por todos. Desenvolvido e publicado pela ZA/UM, se passa em uma grande cidade que se encontra em recuperação de uma terrível guerra. Os jogadores assumem o papel de um detetive que sofre de amnésia e precisa resolver um assassinato. Foi originalmente lançado para PC em 2019 até que uma versão expandida intitulada The Final Cut, que apresentava uma gama de novos conteúdos e dublagem completa, foi lançada para consoles em 2021.

Disco Elysium é um RPG não tradicional no sentido de que não oferece combate. Habilidades desempenham um papel crucial e os jogadores avançam no jogo passando por testes de habilidade que afetam diferentes aspectos do personagem principal, como percepção ou limiar de dor. Outras mecânicas de jogo dão aos jogadores a opção de suprimir ou motivar certas características.

Este jogo foi considerado o Jogo do Ano por uma série de publicações quando foi lançado, e recebeu vários prêmios por sua história e direção de arte.

Disco Elysium: The Final Cut já está disponível no Nintendo Switch.

New Pokémon Snap

Este jogo está nas cartas há muito tempo. New Pokémon Snap é um jogo de fotografia em primeira pessoa e uma sequência direta do jogo Nintendo 64 de 1999 com o mesmo nome.

No jogo, os jogadores viajam usando um hovercraft e pesquisam Pokémon na região de Lental, fotografando-os e adicionando-os ao “Photodex”. Alguns personagens do jogo original do Nintendo 64, como Todd, aparecem no jogo. Existem várias ferramentas oferecidas aos jogadores ao longo do jogo que ajudarão a atrair Pokémon raros de seus esconderijos. Outros itens farão o Pokémon dançar ou até mesmo brilhar.

O New Pokémon Snap foi lançado em abril de 2021 e já está disponível para o Nintendo Switch.

