A indústria de jogos cresceu significativamente em 2021, e os jogos para dispositivos móveis tiveram um grande papel nesse crescimento. Nos últimos anos, as ofertas de jogos móveis têm se expandido exponencialmente, junto com as tecnologias que estão permitindo que os telefones celulares se tornem poderosos dispositivos portáteis capazes de rodar alguns títulos incríveis.

Em 2019, a Apple lançou um serviço de assinatura de jogos para celular, o Arcade, que provou ser a melhor opção para jogadores casuais. Pelo custo de R$ 9,90 por mês, os usuários têm acesso a mais de 200 jogos em seus dispositivos portáteis que podem ser reproduzidos offline em todos os produtos da Apple, permitindo que os jogadores descubram novos desenvolvedores e jogos móveis de alta qualidade.

Estes são os melhores jogos para iPhone de 2021.

Pokémon UNITE

Pokémon UNITE é um MOBA gratuito desenvolvido pela TiMi Studio Group e publicado pela Nintendo, com partidas padrão entre duas equipes de cinco jogadores cada. O jogo se passa em um mapa chamado Aeos Island, que é dividido em duas metades, como a maioria dos MOBAs. Os jogadores precisam coletar pontos para suas respectivas equipes derrotando Pokémon selvagens.

Quando o jogo começa, cada jogador controla um Pokémon relativamente fraco, que deve ser fortalecido para desbloquear novas habilidades. Isso é feito capturando Pokémon selvagens e derrotando jogadores inimigos. O jogo também apresenta uma nova mecânica chamada Unite Moves, que atua como uma habilidade única para cada Pokémon desbloqueado quando o Pokémon atinge um determinado nível.

Pokémon UNITE está disponível na App Store da Apple como um jogo gratuito.

Rocket League Sideswipe

Rocket League Sideswipe foi desenvolvido pelos criadores do Rocket League e permite que os jogadores joguem o popular título de esports em seus dispositivos portáteis. Foi lançado em novembro e começou com o evento em colaboração com Fortnite Llama-Rama.

Com controles de toque e partidas de dois minutos, os usuários podem enfrentar oponentes em partidas um contra um e dois contra dois. Os jogadores podem competir online ou em partidas privadas com amigos. Ao jogar partidas online, eles podem desbloquear itens especiais como parte do Rocket Pass e personalizar itens para seus carros.

Rocket League Sideswipe está disponível na App Store da Apple como um jogo gratuito.

Pikmin Bloom

Pikmin Bloom é o mais novo jogo da série Pikmin e é desenvolvido pela Niantic. O jogo motiva os jogadores a caminhar e passar o tempo ao ar livre, assim como o Pokémon Go, e os jogadores são recompensados ​​com pétalas e itens que podem ser cultivados ou alimentados com seus Pikmin. A ideia principal do jogo é plantar flores enquanto você caminha pelo mundo e usar as recompensas para construir um exército de Pikmin que você pode enviar em expedições para recuperar mais itens.

Com eventos mundiais que oferecem aos jogadores ainda mais recompensas e taxas de crescimento mais rápidas para seus Pikmin, os jogadores também podem tirar fotos de seus Pikmin virtuais para entradas diárias no calendário. Para incentivar os jogadores a sair e caminhar, o jogo não só tem uma fonte de dados embutida das etapas executadas, mas também permite que os usuários conectem o aplicativo ao sistema de saúde da Apple.

Pikmin Bloom é gratuito e está disponível na App Store da Apple.

Rush Rally Origins

Rush Rally Origins é uma nova versão do jogo de corrida Rush Rally original e combina corrida vista de cima com gráficos aprimorados e desempenho aprimorado a 60fps. Com 36 novas pistas, o jogo incorpora a capacidade de controlar o tempo do dia e o clima, além da possibilidade de dirigir em diferentes tipos de terreno, como neve, cascalho, terra, lama e asfalto.

Os jogadores podem competir em campeonatos de rally, desafiar as tabelas de classificação globais e atualizar uma grande seleção de clássicos do Rush Rally.

Rush Rally Origins está disponível na App Store da Apple a um custo de R$ 27,90.

Marvel Future Revolution

O mais recente jogo para celular da Marvel é a primeira abordagem da empresa em um RPG de ação de mundo aberto para dispositivos portáteis. Criado usando o Unreal Engine e gráficos totalmente 3D realistas, os jogadores podem explorar um enorme mundo aberto e experimentar uma nova narrativa baseada nas histórias originais da Marvel.

Os jogadores embarcam em uma campanha como um super-herói da Marvel, completando missões, coletando peças de roupa, participando de combates e interagindo com outros heróis e todas as regiões do mundo.

O Marvel Future Revolution é gratuito para jogar e está disponível na Apple App Store.

Baba is You

Baba Is You é um jogo de quebra-cabeça desenvolvido pelo desenvolvedor indie, Arvi Teikari. O jogo começou como uma demonstração para o Nordic Game Jam em 2017 e mais tarde foi totalmente desenvolvido para lançamento no PC e Nintendo Switch em 2019. A versão móvel para iOS e Android foi lançada apenas este ano.

O jogo se concentra em uma mecânica que permite aos jogadores mudar as regras conforme avançam. As regras em todos os níveis são blocos com os quais os jogadores interagem, e os jogadores precisam experimentar como diferentes manipulações delas causam diferentes interações. Os blocos permitem que o jogador se transforme em uma rocha ou grama em obstáculos perigosos, e o objetivo de cada nível pode ser alterado para algo totalmente diferente.

Baba Is You está disponível a um custo de R$ 39,90 na App Store da Apple.

The Oregon Trail

O Oregon Trail era originalmente um jogo de estratégia baseado em texto lançado em 1971 no Apple II. Este ano, porém, o jogo fez um retorno por meio do serviço de assinatura Arcade da Apple para dispositivos iPhone.

Desenvolvido pela Gameloft, este é um clássico cultural que a maioria dos jogadores irá gostar. A versão iOS do jogo mostra os jogadores escolhendo um grupo de viagem, estocando o vagão com suprimentos e embarcando em uma aventura cheia de escolhas e situações perigosas que exigirão o uso de intelecto e estratégia. Diferentes classes estão disponíveis para os jogadores do grupo escolherem, e cada uma tem um conjunto diferente de habilidades, itens e personalidades. Para manter cada um deles vivo, os jogadores terão que cuidar deles antes que acabem como vítimas na estrada.

O Oregon Trail no iOS permite 15 jornadas jogáveis ​​diferentes e sete missões inspiradas em eventos históricos reais. Os jogadores terão a oportunidade de experimentar minijogos, coletar animais, obter conquistas e aprender sobre lugares reais.

O Oregon Trail está disponível por meio de uma taxa de assinatura de R$ 9,90 para o Apple Arcade na App Store.

Artigo publicado originalmente em inglês por Carlota Maurano Dot Esports no dia 25 de dezembro.