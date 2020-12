Os melhores jogos para celular de 2020

O ano de 2020 foi extremamente interessante para os jogos de celular. Não apenas vimos o acréscimo de jogos amplamente populares, inaugurando uma nova geração de jogadores, mas também vimos processos judiciais que pareciam ditar o futuro dos títulos móveis.

O ressurgimento de jogos mais antigos, atualizações de títulos populares e ideias completamente originais para os jogadores explorarem tornaram 2020 divertido no celular. Quer se trate de jogos casuais, jogos competitivos ou experiências de RPG totalmente desenvolvidas, 2020 tinha algo para todos os jogadores móveis desfrutarem.

Aqui estão nossas escolhas para os melhores jogos para celular em 2020.

Genshin Impact

Aparentemente vindo do nada no final de setembro, Genshin Impact varreu o espaço dos jogos em uma variedade de plataformas devido ao seu lançamento no PC, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivos móveis. O jogo ofereceu uma aventura MMORPG completa acessível diretamente de seu dispositivo móvel com visuais impressionantes e jogabilidade impecável, mesmo em uma tela de toque. Além disso, seu preço gratuito incentivava os jogadores a jogar.

Fora das microtransações, não há barreira financeira para jogar o jogo e toda a campanha pode ser concluída sem a necessidade de comprar nada. Com a equipe trabalhando para criar um novo conteúdo para o jogo, este mundo aberto de ação e aventura provavelmente permanecerá um dos melhores títulos para celular do mercado por muito tempo.

Legends of Runeterra

2020 foi um ano marcante para a Riot Games com a adição de vários títulos para celular à sua lista. O primeiro deles foi o jogo de cartas Legends of Runeterra.

Pegando a história do popular MOBA League of Legends, Runeterra se propôs a utilizar esses personagens em um jogo de cartas estratégico. Embora no começo possa parecer fácil fazer comparações com Hearthstone depois de experimentar o jogo, a experiência é muito diferente. Ao longo do ano, desde o seu lançamento, Legends of Runeterra viu várias atualizações, adicionando inúmeras novas cartas, bem como um modo de jogo com classificação próspera. Para os fãs de jogos de cartas de estratégia, Legends of Runeterra é uma escolha excepcional e definitivamente vale a pena experimentar, visto que é um download gratuito.

Among Us

Não é nenhuma surpresa Among Us estar em nossa lista dos principais jogos para celular de 2020. O título que foi lançado inicialmente em 2018 teve um grande aumento de popularidade devido aos streamers que adotaram o jogo como um jogo de festa divertido para jogar com outros streamers.

Embora possa custar alguns dólares no PC, a versão móvel é totalmente gratuita e ainda oferece todos os recursos do título para PC. Melhor ainda, os jogadores no celular podem se conectar e jogar com seus amigos no PC, pois o jogo é multiplataforma. No que diz respeito aos jogos multijogador, Among Us foi um estouro de 2020 e facilmente um dos melhores títulos para celular do ano.

PUBG Mobile

Com o Fortnite sendo retirado da App Store no início do ano, o PUBG Mobile tornou-se rapidamente a experiência de Battle Royale de muitos jogadores, e por um bom motivo. PUBG Mobile tem uma gama de novos itens cosméticos, modos, mapas e armas que proporcionam uma boa mudança de ritmo. PUBG também construiu um cenário competitivo próspero em torno do título móvel que mantém os jogadores se esforçando para ser o melhor que podem.

Semelhante a muitos jogos nesta lista, o jogo em si é gratuito para todos os jogadores, com o único custo vindo para itens cosméticos que podem ser adquiridos no jogo.

League of Legends: Wild Rift

Desde o lançamento de League of Legends, os jogadores têm tentado diferentes maneiras de jogar em fora de casa. Muitos deles viram portabilidades do jogo com erros ou o uso de tablets de baixa potência para rodar o título para PC. Em 2020, no entanto, a Riot Games começou a lançar uma experiência móvel completamente nativa.

Wild Rift não é apenas uma versão de League of Legends, o jogo foi totalmente desenvolvido e otimizado para se adequar ao hardware e ao controle de dispositivos móveis. A Riot produziu um produto excepcional, apresentando um mapa menor para reduzir o tempo de jogo e os campeões alterados para se adequar. Wild Rift é a experiência MOBA rápida e simples que os fãs esperavam.

Embora o Brasil e algumas outras áreas do globo não tenham experimentado o jogo em 2020, muitas outras regiões já tiveram acesso por um curto período e a resposta tem sido extremamente positiva. Quando Wild Rift finalmente tiver seu lançamento global em 2021, você pode esperar que o título exploda e, potencialmente, inspire uma cena de esports eletrônicos própria.

Pokémon Go

Mesmo anos após seu lançamento, Pokémon Go continua a prosperar como um dos títulos móveis mais populares em 2020.

Com vários dias e eventos da comunidade, o jogo manteve sua base de jogadores consistente feliz enquanto encorajava ex-jogadores a retornar durante esses eventos.

Com incontáveis ​​Pokémon no jogo e mais a ser adicionado, não há como parar o Pokémon Go e provavelmente continuará a ser um dos jogos para celular mais populares nos próximos anos.

Call of Duty: Mobile

Muito parecido com o PUBG, Call of Duty tem crescido consistentemente desde seu lançamento inicial para dispositivos móveis. CoD: Mobile oferece a experiência de Call of Duty completa em um dispositivo móvel, mas uma das chaves para o sucesso do jogo tem sido o novo conteúdo consistente. Quer sejam remakes de mapas antigos da série, novos itens cosméticos ou novos modos de jogo, os jogadores continuam a voltar ao título móvel para jogo casual e competitivo.

Para muitos jogadores, Call of Duty: Mobile é sua primeira experiência de CoD e o jogo é perfeitamente capaz de trazê-los à franquia. Por outro lado, os jogadores que possuíram muitos dos jogos anteriores da franquia ficarão agradavelmente surpresos que muitos de seus mapas favoritos estão disponíveis no jogo. O jogo é a melhor experiência FPS que você pode ter em um dispositivo móvel e está disponível gratuitamente.

