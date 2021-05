Os melhores jogos grátis na Steam

A Steam é de longe a maior plataforma coletiva de jogos para PC que existe, e fica cada vez maior. Recentemente, a seleção de jogos disponíveis aumentou drasticamente com a adição de vários de seus títulos à biblioteca da Steam.

Agora há algo para todos na loja Steam, mesmo para aqueles que não desejam abrir suas carteiras. Há uma grande quantidade de jogos gratuitos, então destacamos alguns dos melhores e mais populares.

Counter-Strike: Global Offensive

Imagem via Valve

O icônico atirador tático está disponível na Steam desde 2012, mas mudou para um modelo gratuito em dezembro de 2018 enquanto apresentava sua própria versão do modo battle royale, intitulado “Danger Zone”. CS:GO é considerado um dos atiradores táticos mais puros do mercado: sem habilidades, sem séries de pontuação, sem grandes campos de batalha cheios de veículos. Apenas o foco em tiroteios e trabalho em equipe.

Counter-Strike como uma franquia existe desde 2000 e tem aumentado consistentemente em popularidade a cada ano desde então. Sua última iteração, CS:GO, tem uma das maiores bases de jogadores de qualquer jogo e é o jogo mais popular da Steam. É o único jogo na Steam com um pico de jogadores que ultrapassou um milhão de jogadores. O CS:GO tem vários modos de jogo, mas seu icônico modo de jogo anti-bomba de cinco contra cinco é a base para uma das maiores cenas de e-sports do mundo.

Dota 2

Imagem via Valve

Ao contrário do Counter-Strike, Dota não é um original da Valve. O Dota original, ou Defense of the Ancients, era um modo de jogo personalizado do Warcraft III da Blizzard. Desde o início, em meados dos anos 2000, o Dota original atingiu a comunidade de jogos competitivos e se tornou o modo Warcraft III mais popular. O jogo coloca duas equipes de cinco heróis um contra o outro, com cada jogador controlando um herói de uma perspectiva isométrica. Os jogadores compram itens e aumentam o nível de suas habilidades à medida que ganham experiência e ouro durante o jogo.

Em 2009, a Valve contratou um dos criadores originais do Dota, IceFrog, para criar uma sequência autônoma de Dota, e depois de resolver uma disputa com a Blizzard sobre os direitos de marca registrada, a Valve lançou Dota 2 em julho de 2013. Ao lado de League of Legends, Dota 2 é um dos jogos que definem o gênero MOBA e, como o LoL, tem um grande cenário de e-sports globais. Ao contrário de CS:GO, Dota 2 sempre foi gratuito.

Apex Legends

Imagem via Respawn

Uma chegada gratuita muito mais recente em comparação com CS:GO e Dota 2, Apex Legends encontrou seu caminho para a Steam após um lançamento original na Origin, cliente de PC da EA, bem como em consoles. Apex Legends é desenvolvido pela Respawn Entertainment, um estúdio fundado pelos co-fundadores originais da Infinity Ward, que encontraram um sucesso de crítica com sua série Titanfall. Embora não seja Titanfall 3, Apex é considerado parte da série Titanfall, com o jogo rodando no mesmo motor e ambientado no mesmo universo.

Apex Legends conquistou um lugar perto do topo do gênero Battle Royale lotado com seus personagens únicos guiados por habilidades e lançamentos de conteúdo baseado em temporada. Seu “sistema de ping” que permitia a equipes de jogadores se comunicarem não verbalmente foi bem recebido pela comunidade e agora faz parte de outros jogos multijogadores populares como Fortnite e VALORANT.

Team Fortress 2

Imagem via Team Fortress 2

O jogo de tiro baseado em classes original, Team Fortress é da época de Dota e Counter-Strike, como um mod de Quake em 1996 antes de um lançamento independente do Team Fortress Classic em 1999. Quase uma década depois, a sequência Team Fortress 2 foi lançada em 2007 como parte da The Orange Box da Valve, um pacote de jogos incluindo TF2, o Portal original e Half-Life 2. Em 2011, Team Fortress 2 mudou para um modelo gratuito.

Os jogadores selecionam uma das nove classes para jogar em modos multijogador icônicos, como capture the flag, time deathmatch e king of the hill. Como CS:GO e Dota 2, os itens cosméticos são a espinha dorsal de um grande ecossistema de mercado. Enquanto pairava em uma média de 50.000 jogadores desde 2012, o TF2 viu um ressurgimento começando no início de 2020, atingindo uma média de mais de 100.000 antes do final do ano, enquanto atualmente está parado em 80.000.

Menções Honrosas

Destiny 2: O massivo shooter MMO da Bungie mudou-se para a Steam no início de 2019 e adicionou uma opção gratuita chamada New Light no final do ano.

Star Wars: The Old Republic: Embora certamente não seja um assassino do WoW, SWTOR é um MMORPG profundo e bem-arredondado e um jogo de Star Wars, com uma história rica.

Path of Exile: Um jogo verdadeiramente gratuito inspirado em Diablo, Path of Exile é um RPG de ação tremendo que só melhorou após várias expansões gratuitas após seu lançamento em 2013.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 29 de maio.