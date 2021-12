Os melhores jogos de PS5 lançados em 2021

A nova geração de consoles já tem um ano, então há muitos jogos incríveis para jogar no PlayStation 5.

O PS5 ainda é quase impossível de manter em estoque para a maioria dos varejistas, o que significa que muitos jogadores não puderam experimentar alguns dos melhores jogos de 2021. Mas aqueles que não têm, podem esperar um grande acúmulo de ótimos títulos para acompanhar.

O ano passado foi repleto de experiências incríveis no PS5 e 2022 está parecendo ainda mais empolgante. Com títulos como God of War: Ragnarok e Horizon Forbidden West em preparação, o futuro é brilhante para o PS5. Mas este ano foi especial por direito próprio.

Aqui estão os melhores jogos PS5 lançados em 2021.

Returnal

Imagem via PlayStation

Desenvolvedora: Housemarque

Editor: Sony Interactive Entertainment

Data de lançamento: 30 de abril de 2021

Este jogo de tiro em terceira pessoa roguelike exclusivo para PS5 é realmente único. Returnal é um jogo extremamente difícil que recompensa a persistência e a repetição para acabar com hordas de inimigos misteriosos em um maravilhoso mundo alienígena.

Kena: Bridge of Spirits

Imagem via Ember Lab

Desenvolvedora: Ember Lab

Editor: Ember Lab, Maximum Games, Ember Lab, LLC

Data de lançamento: 21 de setembro de 2021

Kena é um jogo de aventura em terceira pessoa com uma jovem guia espiritual que usa magia para ajudar os que já se foram a se mudar para o mundo espiritual. Tem visuais semelhantes aos da Pixar como um dos jogos verdadeiramente mais impressionantes de 2021.

Resident Evil: Village

Imagem via Capcom

Desenvolvedora: Capcom

Publisher: Capcom

Data de lançamento: 8 de maio de 2021

Village é muito mais do que Lady Dimitrescu, a mulher dominadora de quase dois metros e meio dos trailers do jogo. Enquanto ela desempenha um grande papel no jogo, Village oferece uma das experiências mais emocionantes da longa história da série.

It Takes Two

Imagem via EA

Desenvolvedora: Hazelight

Editora: Electronic Arts

Data de lançamento: 26 de março de 2021

A última entrada do cara do “foda-se o Oscar”, Josef Fares, It Takes Two ficará como uma das melhores experiências cooperativas de dois jogadores na história dos jogos.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Imagem via Square Enix

Desenvolvedora: Eidos-Montréal

Editora: Square Enix

Data de lançamento: 26 de outubro de 2021

Uma das surpresas verdadeiramente positivas de 2021, Marvel’s Guardians of the Galaxy apresenta uma das melhores narrativas do ano. Star Lord, Gamora, Drax, Rocket e Groot brincam pelo cosmos enquanto lutam e explodem todos os tipos de inimigos alienígenas em um dos melhores jogos do ano.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Imagem via PlayStation

Desenvolvedora: Insomniac Games

Editor: Sony Interactive Entertainment

Data de lançamento: 11 de junho de 2021

Uma verdadeira potência gráfica das capacidades do PS5, Rift Apart é a última entrada na longa série de plataformas e também é um dos melhores.

Mass Effect: Legendary Edition

Imagem via EA

Desenvolvedora: BioWare

Editora: Electronic Arts

Data de lançamento: 14 de maio de 2021

A melhor trilogia de jogos de ficção científica de todos os tempos voltou em grande estilo em 2021, com versões remasterizadas de todos os três títulos em um único pacote. Sério, se você ainda não experimentou o mundo de Mass Effect, faça-o o mais rápido possível.

Back 4 Blood

Imagem via Warner Bros.

Desenvolvedora: Turtle Rock Studios

Editor: Warner Bros. Interactive Entertainment

Data de lançamento: 8 de outubro de 2021

Dos criadores originais de Left 4 Dead, Back 4 Blood é muito mais do que apenas um sucessor espiritual do atirador de zumbis cooperativo. É uma excelente experiência com um grupo coordenado e há muito DLC prevista para chegar em 2022 e além.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Imagem via Square Enix

Desenvolvedora: Square Enix

Editor: Square Enix

Data de lançamento: 10 de junho de 2021

A versão melhorada para PS5 de Final Fantasy VII Remake, Intergrade também adiciona um episódio DLC com o adorável Yuffie.

Deathloop

Imagem via Bethesda

Desenvolvedora: Arkane Studios

Editora: Bethesda

Data de lançamento: 14 de setembro de 2021

A escolha favorita de Game of the Year por muitos, a última entrada de PS5 da Arkane antes de ser comprada pela Microsoft, Deathloop, é um FPS roguelike apresentando o estilo de assinatura do estúdio à la Dishonored.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 22 de dezembro.