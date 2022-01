Os maiores lançamentos de jogos de 2021

O ano de 2021 trouxe uma infinidade de lançamentos de jogos, sejam títulos amplamente antecipados de grandes estúdios e franquias ou sucessos surpresa que rapidamente subiram nas paradas e obtiveram críticas brilhantes.

Se você acompanha o mundo dos jogos ao longo do ano, provavelmente já ouviu a maioria desses nomes. Com tantos novos lançamentos, porém, você pode ter esquecido exatamente quais títulos foram lançados este ano. Aqui você encontrará uma recapitulação de alguns dos maiores lançamentos de jogos ocorridos nos últimos 12 meses.

Halo Infinite (novembro / dezembro)

O multijogador gratuito de Halo Infinite teve um lançamento surpresa um mês antes do modo campanha, trazendo aos fãs uma surpresa antecipada para deixá-los prontos para o próximo episódio de uma franquia lendária. O Infinite é perfeito para jogadores que esperam por uma experiência de Halo de próxima geração, e seu multijogador gratuito cria uma barreira de entrada baixa para veteranos e novatos. Adicione a isso um passe de batalha, uma loja no jogo e eventos sazonais, e deve haver muito para manter a longevidade da mais nova parte da franquia Halo.

New World (setembro)

Após vários adiamentos, em setembro a entrada da Amazon no gênero MMO, New World finalmente foi lançado com muita expectativa dos fãs e rapidamente se tornou um dos maiores sucessos da Steam do ano.

Embora New World tenha atingido uma ladeira rochosa desde sua rápida ascensão no lançamento, o jogo ainda pode ser um ótimo MMO para jogadores casuais e hardcore, e em termos de números, é definitivamente um dos maiores lançamentos de jogos neste ano.

Ratchet & Clank: Rift Apart (junho)

Ratchet & Clank é uma das séries PlayStation mais icônicas de todos os tempos, e 2021 viu a primeira adição à franquia desde 2016. Ratchet and Clank: Rift Apart tem visuais impressionantes, jogabilidade emocionante e implementação de gatilho adaptável especializada fazendo com que ele se destaque, e isso antes de adicionar sua trilha sonora perfeita para envolver os jogadores no mundo.

Aqueles que preferem aventuras para um jogador e têm acesso a um PS5 podem não querer pular este jogo. Ratchet & Clank: Rift Apart pode ser o jogo visualmente mais impressionante do ano e definitivamente um jogo obrigatório.

Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl (novembro)

Enquanto os fãs aguardam a próxima geração de jogos Pokémon em 2022 com Pokémon: Legends Arceus, 2021 trouxe consigo os aguardados remakes dos títulos da quarta geração Pokémon Diamond & Pearl.

Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl foram lançados há alguns meses e já estão quebrando recordes de vendas em todo o mundo. Esses dois remakes sintetizam perfeitamente os jogos originais e trazem a região de Sinnoh para uma nova geração de jogadores.

Far Cry 6 (outubro)

Far Cry 6 pode ter enfrentado muitas críticas, mas ainda teve um tremendo lançamento em 2021. O sexto título na franquia Far Cry leva os jogadores a uma ilha caribenha fictícia com grande inspiração em Cuba.

Se você já jogou os títulos Far Cry anteriores e gostou de seu estilo de combate, misturando tiroteios massivos com jogabilidade furtiva, esta nova adição é uma escolha infalível. Se você está procurando algo novo ou espera que a Ubisoft se desvie muito da fórmula Far Cry, você provavelmente pode pular este.

Forza Horizon 5 (novembro)

Forza Horizon 5 é uma das forças mais dominantes neste ano e tinha um grande público pronto para entrar na ação das corridas antes mesmo do lançamento. Uma grande parte desse hype vem de sua inclusão no Xbox Game Pass no lançamento.

O jogo teve um lançamento enorme, com mais de 10 milhões de jogadores entrando em ação. As vendas aparentemente diminuíram desde então, mas o Forza Horizon 5 teve um dos maiores lançamentos em 2021.

Super Mario 3D World e Bowser Fury (novembro)

O relançamento de Super Mario 3D World e a adição da expansão de Bowser’s Fury marcaram um dos maiores lançamentos de jogos deste ano.

Lançado para o Nintendo Wii-U há quase uma década, o jogo de plataforma 3D encontrou uma nova vida no Nintendo Switch, vendendo mais de cinco milhões de cópias em apenas cinco semanas após ser colocado à venda. O jogo recebeu críticas fantásticas de fãs e críticos de Mario e é obrigatório para os usuários do Switch.

Resident Evil Village (maio)

Resident Evil está em alta desde o lançamento de Resident Evil 7 em 2017. Seu sucessor, Resident Evil Village, foi lançado com grande expectativa pelos fãs, o que se refletiu nas vendas do primeiro dia.

O jogo abandona os elementos de suspense direto de seu antecessor para uma abordagem mais focada na ação, mas ainda manteve o habitual cenário assustador de Resident Evil. Mesmo aqueles que não gostaram da mudança de tom podem admitir que o jogo é fantástico. Com sua narrativa envolvente, jogabilidade acelerada e tempo de execução decente, há pouco a não gostar do mais recente título da franquia Resident Evil.

Monster Hunter Rise (março)

Como vários títulos da Nintendo na lista, Monster Hunter Rise também fez barulho quando foi lançado. No tom de Monster Hunter World, este título do Nintendo Switch trouxe um estilo mais polido de Monster Hunter para um novo público.

Com fantásticos recursos multijogador, muita variedade de inimigos e muita capacidade de jogar múltiplas vezes, Monster Hunter Rise é um dos melhores jogos de Switch de 2021. E graças à adição de mais conteúdo e ao lançamento da Steam em breve, ele promete continuar a oferecer uma ótima experiência ao longo do ano.

Deathloop (setembro)

Um dos sucessos surpresa de 2021 foi Deathloop do Arkane Studios. Traz algumas das premissas e mecânicas de jogo mais exclusivas do ano, com dois assassinos rivais presos em um loop temporal que os força a reviver no mesmo dia.

O jogo de tiro para um jogador tem algo para todos os tipos de jogadores, se eles preferem usar furtividade ou correr e atirar. Há também um componente multijogador que permite travar os loops de outros jogadores, afetando seus planos. Se você está atrás de algo diferente e desafiador, Deathloop é uma das melhores opções lançadas em 2021.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 01 de janeiro.