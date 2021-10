Os Joy-Cons antigos funcionam com o novo Nintendo Switch OLED?

O Nintendo Switch OLED pode parecer um sistema novinho em folha — mas as aparências enganam.

Embora o OLED tenha várias melhorias em relação ao modelo original e ao Lite do Switch, como uma tela um pouco melhor e novas opções requisitadas, ele funciona exatamente da mesma forma que os sistemas anteriores, com a mesma resolução e saída em HD 1080p através do suporte.

Então, se você pretende trocar o seu Switch pelo OLED e teme que a coleção de Joy-Cons coloridos não funcione com ele, já pode se acalmar.

Todos os Joy-Cons já lançados ao longo dos últimos quatro anos de história do Switch também vão funcionar com a versão OLED. Isso inclui os novos Joy-Cons brancos que virão com o OLED e todos os outros Joy-Cons que vêm com o Switch original ou são vendidos separadamente.

Então pode comprar quantos Joy-Cons diferentes você quiser. Não haverá nenhum problema para usá-los com o modelo OLED do console — a não ser que os próprios controles estraguem no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 08 de outubro.